En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,58 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 1,94 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,81 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018248 -2,58 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035369 -1,94 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,097897 -1,81 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,058688 -1,76 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,129752 -1,74 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,025430 -1,72 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,120959 -1,66 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028510 -1,65 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023879 -1,60 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,063267 -1,58

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

