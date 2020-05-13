En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,77 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,74 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025288 -0,77 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,059517 -0,74 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,040291 -0,60 Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012730 -0,59 NN Hay. Em. Altın EYF 0,025002 -0,59 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039344 -0,59 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041554 -0,59 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,013504 -0,59 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040185 -0,59 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040993 -0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

