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Yerel En fazla kar kalınlığı o bölgede ölçüldü!
Yerel

En fazla kar kalınlığı o bölgede ölçüldü!

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 75 santimetreyle Nemrut'ta kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 17:57:00 -
En fazla kar kalınlığı o bölgede ölçüldü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Nemrut'ta 75, Davraz'da 72, Kartalkaya'da 50, Saklıkent'te 47, Palandöken, Uludağ ve Murat Dağı'nda 46, Erciyes'te 42, Hakkari'de 41, Denizli'de 40, Sarıkamış'ta 35, Bozdağ'da 30, Abalı'da 21, Yedikuyular ve Ovacık'ta 20, Konaklı'da 19, Yıldızdağı, Ergan, Çambaşı ve Kümbet'te 15, Kop Dağı, Yalnızçam ve Akdağ'da 13, Keltepe ve Hesarek'te 12, Elmadağ, Mersivan ve Kartepe'de 8, Zigana'da 7, Ilgaz'da 6 ve Yıldıztepe'de 5 santimetre ölçüldü.

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