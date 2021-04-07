En fazla ihracatı Almanya’ya yaptık

İhracatta Almanya başı çekti. Bu ülkeye yapılan ihracat 586 milyon 483 bin dolar artarak 4 milyar 210 milyon 228 bin doları buldu.

Açık ara önde

Almanya’yı Birleşik Krallık, ABD, İtalya, Fransa, İspanya ve Irak takip etti. İhracat Birleşik Krallık’a 308 milyon 625 bin dolar artarak 2 milyar 742 milyon 176 bin dolara, ABD’ye 716 milyon 275 bin dolar artarak 2 milyar 705 milyon 435 bin dolara, İtalya’ya 449 milyon 910 bin dolar artarak 2 milyar 514 milyon 251 bin dolara, Fransa’ya 451 milyon 933 bin dolar artarak 2 milyar 132 milyon 139 bin dolara, İspanya’ya 361 milyon 144 bin dolar artarak 2 milyar 26 milyon 908 bin dolara ve Irak’a 250 milyon 134 bin dolar artarak 1 milyar 875 milyon 110 bin dolara çıktı.

Otomotiv sektörü birinci

Almanya’ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör otomotiv endüstrisi oldu. Sektörün ülkeye ihracatı ilk çeyrekte 129 milyon 373 bin dolar arttı ve 1 milyar 100 milyon 530 bin dolara ulaştı. Almanya’ya en fazla ihracat İstanbul’dan yapıldı. İstanbullu şirketlerin Almanya’ya dış satımı ilk 3 ayda 251 milyon 669 bin dolar artarak 1 milyar 848 milyon 314 bin dolara dayandı.