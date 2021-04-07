  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi En fazla ihracatı Almanya’ya yaptık
Ekonomi

En fazla ihracatı Almanya’ya yaptık

İhracat, 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 17.3 artarak 50 milyar 23 milyon 412 bin dolara yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 12:15:00 -
En fazla ihracatı Almanya’ya yaptık

İhracatta Almanya başı çekti. Bu ülkeye yapılan ihracat 586 milyon 483 bin dolar artarak 4 milyar 210 milyon 228 bin doları buldu.

Açık ara önde

Almanya’yı Birleşik Krallık, ABD, İtalya, Fransa, İspanya ve Irak takip etti. İhracat Birleşik Krallık’a 308 milyon 625 bin dolar artarak 2 milyar 742 milyon 176 bin dolara, ABD’ye 716 milyon 275 bin dolar artarak 2 milyar 705 milyon 435 bin dolara, İtalya’ya 449 milyon 910 bin dolar artarak 2 milyar 514 milyon 251 bin dolara, Fransa’ya 451 milyon 933 bin dolar artarak 2 milyar 132 milyon 139 bin dolara, İspanya’ya 361 milyon 144 bin dolar artarak 2 milyar 26 milyon 908 bin dolara ve Irak’a 250 milyon 134 bin dolar artarak 1 milyar 875 milyon 110 bin dolara çıktı.

Otomotiv sektörü birinci

Almanya’ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör otomotiv endüstrisi oldu. Sektörün ülkeye ihracatı ilk çeyrekte 129 milyon 373 bin dolar arttı ve 1 milyar 100 milyon 530 bin dolara ulaştı. Almanya’ya en fazla ihracat İstanbul’dan yapıldı. İstanbullu şirketlerin Almanya’ya dış satımı ilk 3 ayda 251 milyon 669 bin dolar artarak 1 milyar 848 milyon 314 bin dolara dayandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İhsan Şenocak’tan Doğu Türkistan açıklaması: Çin mallarını boykot etmezsek...
Gündem

İhsan Şenocak’tan Doğu Türkistan açıklaması: Çin mallarını boykot etmezsek...

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu İhsan Şenocak, Doğu Türkistan’da yaşanan zulme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Şenocak Twitte..
Bakan Soylu: Eğer yapmazsak, millet bize bunu söylesin
Gündem

Bakan Soylu: Eğer yapmazsak, millet bize bunu söylesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Değil darbe yapmaya kalmak, bunu zihninden geçirenlere bile tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet b..
104 amiral bildirisinin detayları belli oldu!
Gündem

104 amiral bildirisinin detayları belli oldu!

İYİ Parti'nin kurucularından olan emekli amiral Ergun Mengi tarafından kaleme alınan 104 amiralin darbe tehditli skandal bildirisine dair de..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay