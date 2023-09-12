En erken rezervasyonu onlar yapıyor! Yeni rekor gelecek mi?

Türkiye 2023 yılı turizm geliri hedeflerine odaklanmış durumda. Turist sayısının artırılması noktasında en stratejik rolü ise yine Antalya merkezli Akdeniz bölgesi alıyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya’da turizmdeki hareketliliğin sürdüğünü hatırlatırken farklı ülkelerden misafirlerin tercihini kentten yana kullandığını söyledi.

Antalya’ya gelen turist sayısının bu yıl 11 milyonu geçtiğini aktaran Kavaloğlu, “31 Ağustos itibarıyla birinci sırada Rusya, ikinci sırada Almanya ve üçüncü sırada İngiltere var. Yurt dışından gelen Türkler de rakamlara ilave olarak sayıldığında, Antalya olarak 31 Ağustos itibarıyla rekor yılı olan 2019 rakamını geçtik. Bu da bizim için gerçekten umut verici.” değerlendirmesini yaptı.

Gecen yıla ulaşır mı?

İngiltere’nin Türkiye için gelişen bir pazar olduğunu ifade eden Kavaloğlu, bunun arkasından çok önemli pazar olan Polonya’nın geldiğini anlattı. İngiltere’den gelen misafir sayısının ilk defa geçen sene 1 milyonu geçtiğini vurgulayan Kavaloğlu, “Bu sene 1,5 milyona ulaşacağını bekliyorduk ama İngiltere’de son yaşanan havalimanı krizi, 140 uçağın iptal olmasına sebep oldu. Buna rağmen geçen senenin rakamlarını zaten geçecekler. İngilizlerin Antalya’ya gelişlerinin yine 1,5 milyona yaklaşacağını düşünüyorum.” yorumun yaptı.

En hızlı hareket eden millet!

Kavaloğlu, erken rezervasyonların da başladığına dikkati çekerek şunları kaydetti: “2024 yılıyla ilgili ilk rezervasyonları almaya başladık. Bu da bizim için avantaj olacak. Dünyada en hızlı hareket eden İngilizlerdir. Birleşik Krallık vatandaşları en erken rezervasyon yaptıran turist profilidir. Şu anda 2024’e Birleşik Krallık’tan çok ciddi rezervasyon alıyoruz"

2024 kırılma yılı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin de Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi halinde turizmde çok güzel gelişmelerin olacağını söyledi.Turizm sezonuna rekorlarla devam ettiklerinin altını çizen Perçin, “2024’ün de turizmde rekorların kırıldığı yıl olmasını bekliyoruz.” dedi.

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