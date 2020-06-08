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Ekonomi

En düşük memur maaşı 3 bin 677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar

2020 yılının ilk 5 aylık enflasyonuna göre; aile yardımı hariç en düşük memur maaşı Temmuz'da 3 bin 677 liraya yükselecek. Net rakam ise Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. İşte 5 aylık enflasyona göre; zamlı memur maaşları...

Yeniakit Publisher
2020-06-08 19:50:00 - 2020-06-08 20:04:12
En düşük memur maaşı 3 bin 677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar

Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yansıtılırken, bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım kadar fark da verilecek.

Zam yüzde 4,57'ye yükseldi

5 aylık enflasyona göre fark oluştu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4,57 çıktı. Böylece zam yüzde 4,57'ye yükseldi. Bu oran Haziran enflasyonuna göre artacak ya da azalacak.

Maaşlar nasıl değişecek?

Sabah'ta yer alan habere göre, yüzde 4,57'lik oranla aile yardımı hariç en düşük maaş 3 bin 517 liradan 3 bin 677 liraya yükselecek. Eş yardımı 332 liradan 347,17 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 76,38, üstü için 36,52 liradan 38,19 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 478,08 lira alırken, bu tutar 499,93 liraya yükselecek.

5 aylık enflasyona göre zamlı maaşlar nasıl olacak?

Unvan - Mevcut - Yeni

- Avukat (9/1) - 5.224,36 - 5.463,11

- Başkomiser (8/1) - 5.768,74 - 6.032,37

- Bekçi (Lisans 9/1) - 4.409,90 - 4.611,43

- Diş tabibi (8/1) - 5.607,33 - 5.863,58

- Doçent (1/1) - 7.659,30 - 8.009,33

- Ebe (9/1) - 4.259,04 - 4.453,68

- Hakim (7/1) - 9.257,63 - 9.680,70

- Hemşire (9/1) - 4.253,76 - 4.448,16

- İmam/hatip (9/1) - 3.868,69 - 4.045,49

- İtfaiyeci (9/1) - 3.822,27 - 3.996,95

- Kaymakam (4/1) - 7.255,24 - 7.586,80

- Komiser (8/1) - 5.675,90 - 5.935,29

- Güvenlik görevlisi (13/1) - 3.592,28 - 3.756,45

- Mühendis (7/1) - 5.591,50 - 5.847,03

- Öğretmen (9/1) - 4.013,22 - 4.196,62

- Polis (11/1) - 5.280,28 - 5.521,59

- Profesör (1/1) - 8.948,51 - 9.357,46

- Şef (7/1) - 3.889,79 - 4.067,55

- Şube müdürü (7/1) - 4.926,85 - 5.152,01

- Vaiz (9/1) - 4.074,41 - 4.260,61

- Vali (1/1) - 13.214,93 - 13.818,85

- Veteriner hekim (7/1) - 5.561,96 - 5.816,14

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