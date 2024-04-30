En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı açıkladı! Temmuz ayı emekli zammı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen ekonomi yöneticileri 16 milyon emeklinin maaşlarına revize yapmak için kolları sıvadı. Hatırlanacağı üzere Ocak ayında yüzde 49,25 oranında maaş zammı düzenlemesi gelmişti. Peki Temmuz ayında emeklilere ne kadar zam yapılacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

10 bin TL emekli maaşının yeterli olmadığını ve Temmuz ayında emeklilere özel bir çalışma yapılacağını müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emeklide heyecan yaratmıştı. 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek olan emekli maaşına ilişkin bir açıklama da SGK uzmanından geldi.

Emekli maaşlarına yapılacak olan zammı değerlendiren SGK Uzmanı Ali Tezel, "Emeklilere 6 ayda yüzde 25 oranında bir zam gelecek." ifadelerini kullandı.

Tezel'in öngörüsüne göre en düşük emekli aylığı ise 12 bin 500 TL’ye gelecek.

Maaş zammının yanı sıra emeklilier sosyal destekler ile de desteklenecek. Geçtiğimiz günlerce Meclis'in gündemine gelen ve onay verilen 9 torba yasa maddesine göre emekliler, ulaşımdan, giyime birçok paket ile desteklenecek.

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Meclis'in yoğun olarak çalıştığı yasalara ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mayıs ayında ilk kısmın yürürlüğe konacağını ifade etti. Peki bu destek paketlerinde neler var?

EMEKLİ KARTI

16 milyon emeklinin merakle beklediği sosyal destek paketinin en ilgi çeken maddelerinden biri emekli kartı. Emekli kartı vatandaşların alışverişte rahat etmelerine olanak sağlacak. Aylık olarak para yüklemesi yapılacak olan kartlardan anlaşmalı market ve mağazalardan alışveriş yapılabilecek.

FATURALARA DEVLET DESTEĞİ

Torba yasa maddeleri arasında yer alan destek paketlerinden biri de doğalgaz, elektrik ve su faturalarına indirimli ödeme imkanı olacak. Emeklilerin belini büken bir diğer unsur olan faturalara devlet desteği ise kabus olmaktan çıkacak.

KİRA YARDIMI

Milyonlarca emeklini beklediği bir destek ödemesi de kira destek ödemesi olarak göze çarpıyor. Başta en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’den yararlanan vatandaşlara kira yardımı yapılması planlanıyor. Ayrıca büyükşehirde yaşayan emeklilerin bu destek paketinden daha yüksek ücret alması gündemde.

EMEKLİ REFAH PAYI VE TABAN MAAŞ

Tüm bunlara ek olarak 6 aylık enflasyona göre zam yapılmasının ardından hem memur emeklileriyle SSK emeklileri arasındaki farkı gidermek hem de artışı yükseltmek için bir refah payının da eklenmesi gündeme gelebilecek. Bu durumda enflasyon artışının üzerine 10-15 puanlık bir refah payı da eklenebilecek.