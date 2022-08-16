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Ekonomi En düşük emekli maaşı için açıklama geldi! Emekliler bu habere dikkat
Ekonomi

En düşük emekli maaşı için açıklama geldi! Emekliler bu habere dikkat

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emekli maaşın en düşük asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 11:02:00 -
En düşük emekli maaşı için açıklama geldi! Emekliler bu habere dikkat

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emekli maaşının ne kadar olması gerektiğini açıkladı. Palandöken, "En az asgari ücret düzeyinde olması gerek" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, emekli maaşlarına ilişkin açıklama geldi.

Palandöken, emekli maaşının ne kadar olması gerektiğini açıkladı.

Palandöken, "Biz sabahın seherinden gece geç saatlere kadar hizmet eden bir meslek grubuyuz. Yanımızda çalışanlar 8 saat çalışıp gidiyor ama biz 18 saat çalışıyoruz. Emekli olduğumuzda aldığımız maaş yanımızda çalışanın maaşıyla orantısız oluyor. Biz diyoruz ki en az asgari ücret düzeyinde emekli aylığı almamız gerekiyor" dedi.

Öte yandan emekli maaşları ile ilgili hükümetinde bir adım atması bekleniyor. 2023'e girerken en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılabileceği ifade ediliyor.

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Yorumlar

Saban

Bir cok esnaf geliri iyi olmasina ragmen tabandan oduyor esnafin ev 2 arabasi var devlete kazanamiyorum kazanamiyorsan nasil aliyorsun elamanin ev araba alamiyor once tavandan öde bazi esnaflar sigorta gunum doldu diyor bosuna odemeyeyim ya esinin ustune ya cocugunun ustune yaptiriliyormus is yeri onunda sogortasi odensin bu en dusukten ziyade kim ne kadar kac gun vede yuksekten odediyse o vok maas alsin gaketmeyen az odeyen az alsin

Serdar

AK Partinin tek rakibi kendisi. Böyle ekonomi yönetimi olmaz. Piyasa alev alev yanıyor maalesef nebati efendi alevin üzerine mazot döküyor. Motorin fiyatları bu seviyede olduğu sürece ve piyasayı regüle etmesi gereken resmi kurumların verdiği hizmetlere %200 e varan oranlarda zam yapması nedeniyle piyasada fiyatların inmesi ve kontrol edilmesi mümkün değil. İktidar maalesef kontrolü tümüyle kaybetti. Herkes tuttuğunu tutturabildiğine öpüyor. Tarım kredinin bir kaç ürününe üç beş kuruş indirim yaptırmakla fiyatları düşüremezsiniz. Son derece radikal tedbirler alınmalı ve gerekirse anormal fiyat oluşumlarına anında müdahale edilmeli.
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