En düşük emekli maaşı için açıklama geldi! Emekliler bu habere dikkat

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emekli maaşının ne kadar olması gerektiğini açıkladı. Palandöken, "En az asgari ücret düzeyinde olması gerek" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, emekli maaşlarına ilişkin açıklama geldi.

Palandöken, emekli maaşının ne kadar olması gerektiğini açıkladı.

Palandöken, "Biz sabahın seherinden gece geç saatlere kadar hizmet eden bir meslek grubuyuz. Yanımızda çalışanlar 8 saat çalışıp gidiyor ama biz 18 saat çalışıyoruz. Emekli olduğumuzda aldığımız maaş yanımızda çalışanın maaşıyla orantısız oluyor. Biz diyoruz ki en az asgari ücret düzeyinde emekli aylığı almamız gerekiyor" dedi.

Öte yandan emekli maaşları ile ilgili hükümetinde bir adım atması bekleniyor. 2023'e girerken en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılabileceği ifade ediliyor.