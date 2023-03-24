En düşük emekli aylığında 'kök maaş' ayrıntısı!

En düşük emekli maaşı 2 bin lira artışla 7 bin 500 liraya yükseltildi.



Zamla ilgili Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde yasal düzenleme yapılacak. Yasal düzenleme sonrası zamlı maaşların önümüzdeki ay ödenmesi bekleniyor.



Düzenleme sonrası en düşük emekli maaşı yükseltilecek ancak emeklilerin kök maaşı değişmeyecek.

Örneğin, kök maaşı 4 bin 500 lira olan bir emekliye, 7 bin 500 liralık ödeme aradaki farkın Hazine tarafından karşılanmasıyla gerçekleştirilecek.

Kök maaşı 7 bin 500 liranın altında olan emekliler, maaşları bu rakama ulaşana kadar yapılacak zamları, kök maaşlarına eklenecek şekilde alacak.

ÖRNEK ZAM HESABI

Örneğin kök maaşı 5 bin 500 lira olan bir emekliye, temmuz ayında yüzde 30 zam yapıldı diyelim. Bu zam 7 bin 500 lira üstünden değil 5 bin 500 lira üstünden yansıtılacak.



Emeklinin kök maaşı yüzde 30 zam sonrası 7 bin 150 TL olacak. Ancak en düşük maaş 7 bin 500 TL olduğu için yine 7 bin 500 TL maaş almaya devam edecek. Aradaki farkı Hazine karşılayacak.



Yani emekliye 7 bin 500 liranın üzerine yüzde 30 zam yapılıp 9 bin 750 lira maaş verilmeyecek.



Ancak diyelim en düşük maaş temmuzda 8 bin liraya yükseltildi. Yüzde 30 zam sonrası kök maaşı 7 bin 150 lira olan emekli 8 bin lira maaşa hak kazanacak.

En düşük emekli maaşı, 1500 liradan 2500 liraya, sonra 3500 liraya yılbaşında da 5500 liraya çıkarılmıştı.

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Emekliler kanun gereği temmuz ve ocak aylarında enflasyon farkı kadar zam alıyorlar.

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ MECLİS'TE​

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "En düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olacak. 11 milyon vatandaşın bu düzenlemeden yararlanacağını düşünüyoruz." dedi.

Torba yasa teklifinin toplam 16 maddeden oluştuğunu söyleyen Elitaş ''Bağkur'dan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, SSK'dan en düşük emekli aylığı 5 bin 500 alanlar sayın Cumhurbaşkanımızın 2 gün önce verdiği müjde çerçevesinde 7 bin 500 liraya çıkacak. En çok bundan faydalanacak olanlar SSK'lılar, Bağkur'lular olacaklar. Bu sene emekli olacağını planladığımız 2 milyon 250 bin EYT kapsamında gelen vatandaşlarımız da 5 bin 500 lira emekli maaşı alacaklar vardı. Onların da rakamı 7 bin 500 liraya çıkmış olacak. 11 milyona yakın bir vatandaş bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz. 6 milyon kısım sanırım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak. 7 bin 500 liranın altında kim varsa 7 bin lira alanda 7 bin 500 liraya 5 bin 500 alanda 7 bin 500 liraya çıkmış olacak'' ifadelerini kullandı.