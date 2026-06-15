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Foto - Haziran ayında Süphan Dağı’nda kar sürprizi

Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, yağan karın ardından yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

#2
Foto - Haziran ayında Süphan Dağı’nda kar sürprizi

Haziran ayında sıcak havaların hakim olması beklenirken, zirvede etkili olan kar yağışı Süphan Dağı'nın doruklarını beyaza bürüdü. Güzel görüntüler oluşturan dağ, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

#3
Foto - Haziran ayında Süphan Dağı’nda kar sürprizi

Dağcı Mehmet Fatih Aktürk, yaz ortasında görülen kar manzarasının nadir yaşandığını belirterek, hava sıcaklıklarındaki ani düşüşün dikkat çekici olduğunu ifade etti.

#4
Foto - Haziran ayında Süphan Dağı’nda kar sürprizi

Haziran ayında yağan karla birlikte beyaza bürünen Süphan Dağı, Adilcevaz'ın eşsiz doğal güzelliklerine bir yenisini eklerken, ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.

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