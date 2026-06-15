Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: İşte sindirim sistemi için en faydalısı!
Günlük beslenmenin ve vücudun kalsiyum ihtiyacının önemli bir parçası olan süt insan vücuduna olan yararıyla dikkat çekiyor.
Günlük beslenmenin ve vücudun kalsiyum ihtiyacının önemli bir parçası olan süt insan vücuduna olan yararıyla dikkat çekiyor.
Keçi sütü gibi sindirim sistemi hassasiyeti yaşayan kişiler arasında da sıkça tercih edilen keçi sütü içerisindeki vitamin ve mineraller ile sağlıklı bir beslenme planına da katkı sağlıyor.
Uzmanlar keçi sütünün inek sütüne kıyasla orta zincirli yağ asitleri içerdiğini ve yağların daha kolay sindirilmesine yardımcı olduğunu belirtti.
Keçi sütünde bulunan prebiyotikler de bağırsak mikrobiyosatının desteklenmesine de yardımcı oluyor.
Yapılan araştırmalara göre de keçi sütünün kolesterolün vücuttan atılmasına yardımcı olduğunu, içerdiği bazı proteinlerin tansiyonu düşürmeye yardımcı olan bileşenler içerdiğini belirtti.
Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri arasındaki denge de kalp sağlığı bakımından fayda sağlıyor.
İçerisindeki fosfor, kalsiyum, D vitamini ile önemli bir kaynak olan keçi sütünün faydaları saymakla bitmiyor. Bir bardağı günlük kalsiyum ihtiyacının yaklaşık dörtte birini karşılayabiliyor.
Kemik yoğunluğunun korunması ve osteoporoz riskinin azaltılmasına da yardımcı oluyor.
Potasyum, A vitamini, D vitamini, fosfor açısından da zengin bir içeriğe sahip olan keçi sütü göz sağlığının korunmasında önemli rol oynuyor.
İnek sütü tüketildiği gibi tüketilen keçi sütü kahve tariflerinde kullanılırken, yoğurt yapımı, körü ve peynirli makarnalarda da sıkça tercih ediliyor.
Keçi sütü tüketirken dikkat edilmesi gereken önemli kriter ise pastörize ürün olması.
Çiğ süt içerisinde zararlı bakteriler ve mikroorganizmalar ye alırken keçi sütü laktoz içerdiği için laktoz intoleransı bulunan kişilere uygun olmayabilir.
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