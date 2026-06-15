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#1
Foto - Tunuslu isim Tunus'u darmadağın etti

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında İsveç ile Tunus, Monterrey Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan İsveç, henüz 7. dakikada Yasin Ayari'nin golüyle 1-0 öne geçti. Rakibi üzerinde baskısını sürdüren İsveç, 30. dakikada Alexander Isak'ın ağları havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı.

#2
Foto - Tunuslu isim Tunus'u darmadağın etti

İlk yarının son bölümünde oyuna ortak olmaya çalışan Tunus, 43. dakikada Omar Rekik'in golüyle farkı bire indirdi. Bu golle soyunma odasına 2-1'lik skorla gidilirken Tunus ikinci yarı için umutlandı.

#3
Foto - Tunuslu isim Tunus'u darmadağın etti

İkinci yarıda kontrolü yeniden eline alan İsveç, 60. dakikada Viktor Gyökeres'in golüyle skoru 3-1'e getirdi. Bu golün ardından oyundan tamamen düşen Tunus karşısında İsveç üstünlüğünü sürdürdü.

#4
Foto - Tunuslu isim Tunus'u darmadağın etti

Karşılaşmanın 86. dakikasında Mattias Svanberg sahneye çıkarak farkı üçe yükseltti. Uzatma dakikalarında bir kez daha gol perdesine çıkan Yasin Ayari, 90+6'da ağları havalandırarak maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla İsveç, Dünya Kupası'na 3 puanla başlarken averaj avantajıyla F Grubu'nun zirvesine yerleşti. Grubun diğer karşılaşmasında Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı. İsveç ikinci maçında Hollanda ile karşılaşacak, Tunus ise Japonya karşısında puan arayacak.

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