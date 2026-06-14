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Haziran ayında Süphan Dağı’nda kar sürprizi TOKİ kurasız 20 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte il il fiyat listesi ve aylık taksit ödemeleri Tahtın en güçlü varisiydi: Prensens son yolculuğuna uğurlandı! İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu! Türkiye Mısır yakınlaşması rahatsız etti: İttifak ortağımızı Ankara'ya kaptırıyoruz Anlaşma sızdırıldı: İran'a günlerce füze yağdıran ülke 300 milyar dolar verecek Tunuslu isim Tunus'u darmadağın etti Ülkeyi ayağa kaldıran Bungee Jumping olayında karar çıktı Yahudi lobiler harekete geçti: Antisemitizm yaftasıyla susturmaya başladı
#1
Foto - Tahtın en güçlü varisiydi: Prensens son yolculuğuna uğurlandı!

Tayland’da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 47 yaşındaki Prenses Bajrakitiyabha Mahidol için cenaze töreni düzenlendi. Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un en büyük kızı olan Prenses Bajrakitiyabha Mahidol, başkent Bangkok'ta düzenlenen kraliyet cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

#2
Foto - Tahtın en güçlü varisiydi: Prensens son yolculuğuna uğurlandı!

Prensesin naaşı, dün tedavi gördüğü Bangkok Chulalongkorn Hastanesi'nden resmi kortej eşliğinde Büyük Saray'a nakledilirken, yas nedeniyle siyah giyinen binlerce Taylandlı başkent sokaklarını doldurdu. Kral Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida'nın da katıldığı cenaze kortejinin geçişi sırasında binlerce kişi eğilerek saygı duruşunda bulundu.

#3
Foto - Tahtın en güçlü varisiydi: Prensens son yolculuğuna uğurlandı!

Kral ve kraliçe gözyaşlarına hakim olamadı Tayland Kraliyet Sarayı'nda gerçekleştirilen cenaze törenine hükümet yetkilileri, üst düzey devlet görevlileri ve kraliyet ailesi üyeleri katıldı. Tören sırasında Kral Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida gözyaşlarına hakim olamadı.

#4
Foto - Tahtın en güçlü varisiydi: Prensens son yolculuğuna uğurlandı!

Ülke genelinde 15 günlük ulusal yas ilan edildi Tayland hükümeti, prensesin vefatı nedeniyle ülke genelinde 15 günlük ulusal yas ilan ederken, tüm kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirildi.

#5
Foto - Tahtın en güçlü varisiydi: Prensens son yolculuğuna uğurlandı!

Ayrıca halkın prenses için taziyelerini sunabilmesi amacıyla Kraliyet Sarayı'nda halka açık bir taziye alanı oluşturulacağı açıklandı.

#6
Foto - Tahtın en güçlü varisiydi: Prensens son yolculuğuna uğurlandı!

Prenses Bajrakitiyabha, Aralık 2022'de geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından komaya girmiş, yaklaşık dört yıl süren tedavi sürecinin ardından 11 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

#7
Foto - Tahtın en güçlü varisiydi: Prensens son yolculuğuna uğurlandı!

Sağlık durumu geçtiğimiz ay kötüleşmişti Prenses Bajrakitiyabha, Aralık 2022'de köpekleriyle yapılan bir eğitim faaliyeti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, prensesin kalp rahatsızlığı ve çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle komada olduğu duyurulmuştu. Son olarak Mayıs ayında yayımlanan sağlık güncellemesinde durumunun kritik seviyeye ulaştığı belirtilmişti.

#8
Foto - Tahtın en güçlü varisiydi: Prensens son yolculuğuna uğurlandı!

Diplomat ve savcı olarak görev yapmış, orduya katılmıştı Kral Vajiralongkorn'un ilk evliliğinden 7 Aralık 1978'de dünyaya gelen Bajrakitiyabha, hukuk eğitimi almış, diplomat ve savcı olarak görev yapmıştı. Prenses, Tayland'ın Avusturya, Slovenya ve Slovakya Büyükelçisi olarak görev yaparken, kadın mahkumların hakları ve cezaevi reformları konusunda yürüttüğü çalışmalarla da tanınıyordu. Birleşmiş Milletler bünyesinde çeşitli görevler de üstlenmişti. Prenses 2021 yılında ise orduya katılmıştı.

#9
Foto - Tahtın en güçlü varisiydi: Prensens son yolculuğuna uğurlandı!

Kraliyet ailesinin en etkin üyelerinden biri olarak görülüyordu Prensesin ölümü, Tayland monarşisinin geleceğine ilişkin değerlendirmeleri yeniden gündeme getirdi. Kamuoyunda kraliyet ailesinin en etkin üyelerinden biri olarak görülen Bajrakitiyabha, uzun yıllar boyunca ülkenin gelecekteki yönetiminde önemli rol üstlenebilecek isimler arasında gösteriliyordu. Prenses, Kral Vajiralongkorn'un resmi unvanlara sahip ve anayasaya göre tahta geçme hakkına sahip üç çocuğundan biriydi./ kaynak: haber7

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