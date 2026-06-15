  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan sinsi ittifaka karşı komşu hamlesi! Pezeşkiyan emperyalistlerin tezgahını bozduklarını ilan etti! Sevda Türküsev, gassalların isyanını anlattı: Meftaya gusül aldıramıyorlar! Yapmayın hanımlar! "Altunlar" çetesi çökertildi, 200 milyonluk haram servete el konuldu! İçişleri Bakanı Çiftçi, telsizden Jandarma Teşkilatına seslendi: Bekamızın güvencesisiniz Yola çıkmaya hazırlanıyorlar Yeniden Gazze Nüfusu 10 milyon kişiyle sınırlamak için sandığa gittiler! Sonuç belli oldu Siyonistlerden kanlı saldırı sonrası korku dolu bekleyiş! Beyrut’u vuran katil İsrail ordusu İran füze tehdidi karşısında teyakkuza geçti! Yunanlar Türkiye korkusundan kafayı yiyor: Türkler 1974 ruhuyla dev saldırı planlıyor ABD ordusuna ait uçak yere çakıldı Hurda teşviki hurdaya döndü! Milyonların beklediği düzenleme komisyondan çıkmadı
Spor ABD yine yaptı yapacağını! İran ile yeni vize krizi patlak verdi
Spor

ABD yine yaptı yapacağını! İran ile yeni vize krizi patlak verdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
ABD yine yaptı yapacağını! İran ile yeni vize krizi patlak verdi

Amerika Birleşik Devletleri, bir kez daha vize krizi çıkarttı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayacağı ilk maç için Meksika'nın Tijuana şehrinden ABD'nin Los Angeles kentine giden İran Milli Futbol Takımı'nın 2 medya sorumlusuna vize verilmedi.

Dünya Kupası öncesi İranlı futbolculara vize sorunu yaratan ABD, bu kez de İranlı basın sorumlularına vize vermedi.

Yeni Zelanda karşılaşması öncesinde İran Milli Takımı'nın basın biriminden yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşlarımız, İran Milli Takımı'nın basın ekibindeki iki üyeden hiçbiri henüz ABD vizesi alamadığı için şu anda takımla birlikte seyahat edemiyoruz. Doğal olarak bu durum güncel bilgilerin aktarılması ve paylaşılmasında bazı gecikmelere yol açabilir. Bu öngörülemeyen durumdan dolayı şimdiden içtenlikle özür dileriz, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Çok konuşulmuştu! İran Milli Futbol Takımı’nın vize işlemleri tamamlandı
Çok konuşulmuştu! İran Milli Futbol Takımı’nın vize işlemleri tamamlandı

Spor

Çok konuşulmuştu! İran Milli Futbol Takımı’nın vize işlemleri tamamlandı

Siyonist uşağı FIFA yine de sessiz kalır mı? Verme vizeyi as futbolcuya, at topu bakanlığa!
Siyonist uşağı FIFA yine de sessiz kalır mı? Verme vizeyi as futbolcuya, at topu bakanlığa!

Gündem

Siyonist uşağı FIFA yine de sessiz kalır mı? Verme vizeyi as futbolcuya, at topu bakanlığa!

ABD, Dünya Kupası için yapılan vize başvurularını reddetmişti! O 100 kişiye anlamlı hediye verildi
ABD, Dünya Kupası için yapılan vize başvurularını reddetmişti! O 100 kişiye anlamlı hediye verildi

Dünya

ABD, Dünya Kupası için yapılan vize başvurularını reddetmişti! O 100 kişiye anlamlı hediye verildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23