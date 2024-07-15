  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü ekonomist ek zamla ilgili içerden aldığı bilgiyi açıkladı: En düşük emekli maaşı için 12 bin lira çok geldi

Ünlü teknik adam aldığı bilgiyi açıkladı: Eyvah eyvah dedirtecek transfer geliyor mu? İlk temas kuruldu bile…

Kanada’nın profesörlerine bakın! Ölümün bile şakasını yapıyorlar!

Ve kilit kapanıyor! Türkiye'den, terör örgütü PKK'ya karşı bomba hamle

Binali Yıldırım: Bu destan ikinci Çanakkale destanıdır

Türkiye, dünya ithalat liginde 18. sıraya çıktı

O ülkeye 1 milyar dolarlık obüs alacak: Eyvah eyvah… Hiç hesapta olmayan gelişme!

F-35'lerden sonra Türkiye'ye bir ihanet daha! Savaş uçakları 2030 yılına kaldı, B planı şart

Yunan medyasından şok eden çıkış! 'Doğu Akdeniz'i Türklere bırakalım'

Eyvah eyvah! 36 İHA peş peşe düşürüldü, 2 bin asker öldürüldü
Ekonomi En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunulacak
Ekonomi

En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunulacak

Yeniakit Publisher
2024-07-15 22:46:00 -
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunulacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığına yönelik düzenlemenin yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacağını bildirdi.

En düşük emekli aylığına düzenleme yapılması için yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Düzenleme yarın Meclis'e sunulacak.

AK Parti Grup Başkanı Güler, düzenlemeye ilişkin şunları kaydetti;

Bu haftasonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala'nın da katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yaptık.

Ortaya bazı rakamlar çıktı. Bu rakam itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bu akşam rakam netleşecek. Bazı alternatifler var, bütçe karşılığının çok iyi belirlenmesi ve sürdürülebilirliği sağlanması lazım. Artışa ilişkin düzenlemeyi yarın Meclis Başkanlığı'na sunmayı düşünüyoruz.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emeklilerin beklediği hafta geldi çattı! En düşük maaş belli olacak!
Emeklilerin beklediği hafta geldi çattı! En düşük maaş belli olacak!

Ekonomi

Emeklilerin beklediği hafta geldi çattı! En düşük maaş belli olacak!

Ekonomi yönetiminin ısrarcı olduğu en düşük emekli maaşı sızdırıldı! İşte ek zamla birlikte o rakam
Ekonomi yönetiminin ısrarcı olduğu en düşük emekli maaşı sızdırıldı! İşte ek zamla birlikte o rakam

Ekonomi

Ekonomi yönetiminin ısrarcı olduğu en düşük emekli maaşı sızdırıldı! İşte ek zamla birlikte o rakam

Ekonomi yönetiminin ısrarcı olduğu en düşük emekli maaşı sızdırıldı! İşte ek zamla birlikte o rakam
Ekonomi yönetiminin ısrarcı olduğu en düşük emekli maaşı sızdırıldı! İşte ek zamla birlikte o rakam

Ekonomi

Ekonomi yönetiminin ısrarcı olduğu en düşük emekli maaşı sızdırıldı! İşte ek zamla birlikte o rakam

Ünlü ekonomist ek zamla ilgili içerden aldığı bilgiyi açıkladı: En düşük emekli maaşı için 12 bin lira çok geldi
Ünlü ekonomist ek zamla ilgili içerden aldığı bilgiyi açıkladı: En düşük emekli maaşı için 12 bin lira çok geldi

Ekonomi

Ünlü ekonomist ek zamla ilgili içerden aldığı bilgiyi açıkladı: En düşük emekli maaşı için 12 bin lira çok geldi

Ünlü ekonomist ek zamla ilgili içerden aldığı bilgiyi açıkladı: En düşük emekli maaşı için 12 bin lira çok geldi
Ünlü ekonomist ek zamla ilgili içerden aldığı bilgiyi açıkladı: En düşük emekli maaşı için 12 bin lira çok geldi

Ekonomi

Ünlü ekonomist ek zamla ilgili içerden aldığı bilgiyi açıkladı: En düşük emekli maaşı için 12 bin lira çok geldi

{relation id:1869663 slug:'emeklilerin-bekledigi-hafta-geldi-catti-en-dusuk-maas-belli-olacak'}

{relation id:1869663 slug:'emeklilerin-bekledigi-hafta-geldi-catti-en-dusuk-maas-belli-olacak'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23