En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar mı olacak? Emekliye intibak zammı var mı?

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte milyonlarca emekliye verilecek temmuz zammı da belli oldu. Zamla birlikte senenin ikinci yarısında en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.341 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2 bin 99 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.578 liraya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur, tarım emeklileri bu yılın ocak ayında maaşlarını yüzde 6.50 zamlı almışlardı. Böylece 2020 yılında toplamda 12.20 zam almış oldular. 2019’un Ocak ayında ise SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını yüzde 10.19 zamlı almıştı. Temmuz ayı zammı ile birlikte 2019 yılı zam toplamı yüzde 15.2 oldu.

İntibak yasası son durum? Emekli intibak zammı asgari ücret kadar mı olacak?

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün,"2000 sonrasında emekli olanların intibaklarının yapılması için Hükümetimize çağrımızı bir kez daha tekrarlıyor ve talep ediyoruz. Taban emekli aylığı hesaplanma sistemi yeniden belirlenmelidir." dedi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “İntibak düzenlemesi, 'tüm emekli aylıklarında artış meydana getiren bir zam' düzenlemesi değildir. İntibak uygulaması, 2000'den önce bağlanan aylıkların alt sınır uygulanmaksızın gerçek gün sayıları ve kazançları üzerinden tespit edilen gösterge rakamlarına göre aylıkların yeniden hesaplanması ve gelişme hızından yüzde 75 oranında pay verilerek 2008 yılına taşınması esasına dayandığından, gerek prim ödeme gün sayısı, gerekse kazanç yönünden sisteme ilave katkısı olmayanlara bir artış sağlamaması doğaldır. Bu nedenle asgari kazanç üzerinden 5 bin gün ve daha az gün prim ödeyerek emekli olanlara intibaktan dolayı verilecek bir fark bulunmamaktadır. Asgari kazanç üzerinden emekli olanların intibak farkından yararlanabilmesi için emekli gün sayılarının en az 5 bin 240 gün olması, 5 bin 240 günden az gün sayısıyla emekli olanların intibak farkı alabilmeleri için ise kazançlarının asgari kazancın üstünde olması gerekmektedir."