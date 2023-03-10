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Spor

En doğrusunu yaptın Atiba! Beklenen kararı açıkladı... Sebebi şok etti

2013 yılından bu yana Beşiktaş'ta forma giyen ve gerek oyunu gerekse karakteriyle taraftarın gönlüne taht kurmuş olan Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson'un futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 16:03:00 -
En doğrusunu yaptın Atiba! Beklenen kararı açıkladı... Sebebi şok etti

2013 yılından bu yana Beşiktaş'ta forma giyen ve gerek oyunu gerekse karakteriyle taraftarın gönlüne taht kurmuş olan Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson'un futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi. 

Beşiktaş'ın 2013 yılında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve Siyah-Beyazlılar'da 10'ncu sezonunu geçiren 40 yaşındaki tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson vedaya hazırlanıyor. Habertürk'ün haberine göre; Orta saha oyuncusu sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

Son iki sezonda yaşadığı sakatlıklardan dolayı formu gerileyen Atiba, bu sezon sadece 7 maçta süre alabildi. Kanada Milli Takımı'yla 2022 Dünya Kupası'nda forma giyen tecrübeli futbolcu, en büyük hayallerinden birini gerçekleştirmişti.

Beşiktaş ile 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve siyah beyazlı kulübün efsaneleri arasına giren Atiba Hutchinson, 10 sezonda 333 resmi maça çıktı. 26 gol atan Atiba, 37 de asist yaptı.

Kanadalı oyuncunun bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Atiba'nın Beşiktaş'ta idari görevde bulunma ihtimali de var. Bu durum sezon sonunda netleşecek.
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