En doğal yaban mersinini evinizde yetiştirin! Faydaları saymakla bitmiyor! Bol bol tüketin!

Baharın başında yani tam da bu aylarda güneş alan ve kumlu olmayan bir toprağa yabanmersininizi ekin. Bol suya ihtiyaç duyarlar, o sebeple toprağı kuru gördükçe sulamaya özen gösterin.

50 cm derinlik ve 45 cm genişlikteki bir çukur yeterli olacaktır. Ektikten 4 hafta sonra gübrelemeyi ihmal etmeyin. Ektikten hemen sonra üzerini kuru otlar, talaş ve odun parçaları ile kapatırsanız daha iyi sonuç alırsınız. Her kış ölü dalları budayın ve yaban mersinleriniz harika olsun. Temmuz sonu gibi tüketilmeye hazır olurlar. Birkaç yıl sonra tüketemeyeceğiniz kadar yaban mersininiz olacak.

Yaban mersini meyvesi ne zaman olur?

Yaban mersini mevsim olarak yaz, ay olarak temmuz ayında olgunlaşma sürecini bitirir ve daha sonra hasat işlemi başlar. Temmuz ayında başlayan hasat işlemi, eylül ayı hatta eylül ayı sonuna kadar devam edebilir.

Hem taze olarak hem de yaprakları kurutularak tüketilebilir Yaban mersini taze olarak tüketilebildiği gibi, yaprakları kurutularak çayı da yapılabilir. Yaban mersininin meyveler temmuzdan eylüle kadar toplanabilmektedir.

Ülkemizde çeşitli isimlerle anılıyor İngilizcede “blueberries” olarak adlandırılan yaban mersini, ülkemizde farklı yörelerde çay üzümü, turna yemişi, mavi yemiş, çoban üzümü ve kekre yemiş gibi adlar ile bilinir.

PEK ÇOK SAĞLIK SORUNUNA KARŞI KORUYUCU

Yaban mersini, tüm dünyada pek çok sağlık sorununa karşı yaygın olarak kullanılan şifalı bir bitkidir. İçerisinde A, C, E, K vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi sağlık açısından faydalı çok sayıda mineral bulunur. Yaban mersini, aynı zamanda çok etkili bir antioksidandır ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunmaktadır.

YABAN MERSİNİNİN FAYDALARI NELERDİR?

ABD ve Avrupa’da özellikle idrar yolu enfeksiyonları ve sistit tedavisinde doktorlar tarafından tavsiye edilen yaban mersini, taze olarak yenildiğinde kan şeker ve kolesterolün düzenlenmesine yardımcı olur, ağız iç yaralarının iyileşmesi, damar sertliğinin önlenmesi, kalp krizi riskinin ve hafıza kayıplarının azaltılması, ishalin, ülserin, kabızlığın ve mide bulantısının önlenmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

BAZI KANSER TÜRLERİNE KARŞI ÖNLEYİCİ ETKİSİ VAR

Yaban mersini üzerinde yapılmış araştırmalar, bazı kanser türlerine karşı önleyici etkisi olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Örneğin yaban mersini özünün, meme kanseri hücresinin büyümesini ve yayılmasını azalttığını gösteren çeşitli araştırmalar bulunmaktadır.

Kanser Merkezi’nde yapılan bir çalışmada, yaban mersini tozu verilen meme kanserli farelerdeki tümör hacminin yüzde 40 azaldığı görülmüştür.

HAFIZA KAYIPLARINI AZALTIYOR

İleri yaşlarda gelişen hafıza kayıplarının, yaban mersinin içerdiği antosiyanin maddesi sayesinde azaltılabildiği, hatta yaş ortalaması 76 olan deneklerle yapılan çalışmada, hafızada iyileşme sağlanabildiği de görülmüştür.

ANTİOKSİDAN İÇERİĞİ EN YÜKSEK OLAN MEYVELERDEN

Yaban mersini türlerinden mavi yemiş, antioksidan içeriği en yüksek meyve olarak bilinir ve gece körlüğü, gözlerde kamaşma, görme bozuklukları gibi sağlık sorunlarının tedavisine katkıda bulunmak için kullanılır.

KİLO KONTROLÜNE KATKIDA BULUNUYOR

Yaban mersini, kilo kontrolü sağlanmasına da katkıda bulunan bir meyvedir. Bir porsiyon yaban mersini, yaklaşık olarak günlük lif ihtiyacının %14’ünü karşılar. İçerdiği lif miktarı nedeniyle açlık hissinin azalmasına neden yaban mersin, aynı zamanda cildini yağ seviyesini de düzenler.

CİLT MASKESİ OLARAK UYGULANABİLİYOR

Yarım su bardağı yaban mersininin bir çorba kaşığı zeytinyağı ve balla, pürüzsüz olana kadar karıştırılarak hazırlanan maskenin yüze 20 dakika boyunca sürülmesi, ardından ılık su le yıkanması, cilt kuruluğu, akne ve nem dengesinin korunması açısından çok etkili olmaktadır.

KIRIŞIK VE GÖZ ALTI MORLUKLARINA İYİ GELİYOR

Ayrıca, aloe vera jel ile yaban mersini karışımı göz altlarına uygulandığında kırışıklık ve morlukların azaldığı görülmektedir.