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Kadın - Aile En detaylı gerçek inegöl köftesi tarifi: Domates soslu inegöl köfte
Kadın - Aile

En detaylı gerçek inegöl köftesi tarifi: Domates soslu inegöl köfte

İnegöl köftesi genelde ince uzun şekil verilerek yapılmaktadır fakat, anne köftesi şeklinde de (normal köfte şekli) inegöl köfteleri yapılabilmektedir. Tercih bu aşamada tamamen sizlere kalmış. Her köftenin farklı bir lezzeti vardır, bu da onlardan bir tanesi. Aynı zamanda pratik yapımı ile çok doyurucu bir tarif...

Yeniakit Publisher
2022-06-26 17:48:00 - 2022-06-26 17:49:10
En detaylı gerçek inegöl köftesi tarifi: Domates soslu inegöl köfte

Bugün 10 numara inegöl köftesi tarifi ile sofralarımızı şenlendireceğiz. İnegöl köftesi diğer köfteler gibi çok fazla baharat ve malzeme ile yapılan bir köfte değildir. İnegöl köftesi yapımında sadece; kıyma, soğan, tuz ve karbonat kullanılmaktadır. Bu sebeple inegöl köftesi biraz elastiki kıvamdadır.

İnegöl köftesi tarifi malzeme listesi

390 g Pınar İnegöl Köfte
Pınar
30 g Pınar Tereyağı
Pınar
50 g domates salçası
250 g süzme yoğurt
4 dilim ekmek
3/4 demet maydanoz (doğranmış)
15 g pul biber

Nasıl Yapılır?

Ekmekleri küp şeklinde doğrayın. Tereyağını teflon tavada eritin ve ekmekleri ilave ederek pişirin. Sonrasında İnegöl köfteleri pişirin. Domates salçasını yarım bardak su ile başka bir tavada karıştırarak kaynatın. Servis tabağına önce kızarmış ekmekleri dizin. Üzerine tereyağını eritip dökün. Süzme yoğurdu iyice çırpıp ekmeklerin üzerine yerleştirin. Sıcak salçalı sosu ilave edin. İnegöl köfteleri en üste sıralayın. Maydanoz ve pul biberi serperek servis edin. Afiyet olsun.

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