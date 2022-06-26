En detaylı gerçek inegöl köftesi tarifi: Domates soslu inegöl köfte

Bugün 10 numara inegöl köftesi tarifi ile sofralarımızı şenlendireceğiz. İnegöl köftesi diğer köfteler gibi çok fazla baharat ve malzeme ile yapılan bir köfte değildir. İnegöl köftesi yapımında sadece; kıyma, soğan, tuz ve karbonat kullanılmaktadır. Bu sebeple inegöl köftesi biraz elastiki kıvamdadır.

İnegöl köftesi tarifi malzeme listesi

390 g Pınar İnegöl Köfte

Pınar

30 g Pınar Tereyağı

Pınar

50 g domates salçası

250 g süzme yoğurt

4 dilim ekmek

3/4 demet maydanoz (doğranmış)

15 g pul biber

Nasıl Yapılır?



Ekmekleri küp şeklinde doğrayın. Tereyağını teflon tavada eritin ve ekmekleri ilave ederek pişirin. Sonrasında İnegöl köfteleri pişirin. Domates salçasını yarım bardak su ile başka bir tavada karıştırarak kaynatın. Servis tabağına önce kızarmış ekmekleri dizin. Üzerine tereyağını eritip dökün. Süzme yoğurdu iyice çırpıp ekmeklerin üzerine yerleştirin. Sıcak salçalı sosu ilave edin. İnegöl köfteleri en üste sıralayın. Maydanoz ve pul biberi serperek servis edin. Afiyet olsun.