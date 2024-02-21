En çok tercih edilen otomobil rengi belli oldu
Türkiye'de en çok hangi renk araç bulunduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte, o çok sorulan sorunun cevabı...
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/en-cok-tercih-edilen-otomobil-rengi-belli-oldu-76871
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Türkiye'de en çok hangi renk araç bulunduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte, o çok sorulan sorunun cevabı...
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/en-cok-tercih-edilen-otomobil-rengi-belli-oldu-76871
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