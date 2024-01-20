En çok satılık bu ilde arandı! Konutun fiyatı düşecek mi?

Yeni bir yıla girmemizle birlikte vatandaşlar özellikle konut sektöründe nasıl bir hareketlilik olup/olmayacağını da merak ediyorlar. Sektöre yönelik gerçekleştirilen son araştırma ise çarpıcı verileri ortaya çıkardı...

Emlakjet, 350 bine yakın satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda 2023 yılı Aralık ayı emlak verilerini yayınladı. Buna göre Türkiye genelinde Aralık ayında konut arayanların %44’ü kiralık %56’sı satılık konut aradı.

1 milyon 225 bin 926 konut satıldı

TÜİK verilerine göre; konut satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre %17,5 azalarak 1 milyon 225 bin 926 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 198 bin 739 konut satışı ve %16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 114 bin 432 konut satışı ve %9,3 pay ile Ankara, 65 bin 465 konut satışı ve %5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 426 konut ile Ardahan, 501 konut ile Hakkari ve 970 konut ile Tunceli oldu.

Aydın’a rağbet arttı

Türkiye’nin önde gelen yeni nesil gayrimenkul platformu Emlakjet’in Aralık ayı verilerine göre satılık ev arayışında Aydın, %22’lik oranla lider oldu.

%44’lük bir kesim, son aylarda görülen gayrimenkul fiyatlarındaki durağanlığın, yayınlanan enflasyon verileri ve asgari ücret güncellemesi ile değişeceğini düşünüyor.

Fiyatlar artar mı düşer mi?

Emlakjet CEO’su Tolga İdikat “2023 yılında yaşanan deprem, savaş gibi küresel gelişmeler, 2023’ün ikinci yarısında yükselen konut kredi faizlerinin konut alımını yavaşlatması emlak sektöründe de belirsizliklere yol açtı. 2024 yılında da yüksek faiz ortamı aynı şekilde devam edecekse işlem adetlerinde yavaşlama sürecektir. Diğer yandan arsaya olan talebin giderek artacağını ve de artan inşaat maliyetleriyle beraber konut fiyatlarında da yaklaşık olarak enflasyon oranında bir artışı öngörmekteyiz” dedi.