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Teknoloji En çok satan akıllı telefon markaları açıklandı
Teknoloji

En çok satan akıllı telefon markaları açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-03-16 03:39:00 -
En çok satan akıllı telefon markaları açıklandı

Çağımızın vazgeçilmez parçası olan akıllı cep telefonları satışında ilk 10 firma açıklandı. İşte zirvenin sahibi.

Şubat 2024 itibariyle en çok satan akıllı telefon üreticileri belli oldu. Peki zirvede hangi şirket yer aldı? İşte sıralama...

Son yıllarda akıllı telefon pazarındaki rekabet bir hayli kızışmış durumda. Üreticiler, rakiplerini geride bırakabilmek ürün yelpazesini sürekli olarak genişletiyor. Tabii sadece bununla kalmayıp, daha yeni teknolojiler geliştirmek için de yatırımlar yapıyor.

Tüm bu yatırımlar ve giderek genişleyen ürün yelpazesi ise markaların pazar paylarını etkiliyor. Peki akıllı telefon sektöründe son durum ne? En çok satış yapan üretici hangisi? İşte Şubat 2024 verilerine göre dünyada en çok satan akıllı telefon markaları…

Dünyada en çok satan akıllı telefon üreticileri (Şubat 2024)

Teknoloji ile ilgili veriler yayınlayan Statcounter’ın son raporuna göre Apple, en çok satan akıllı telefon üreticisi konumunda. Şirketin pazar payı yüzde 27.84 seviyesinde. Hemen ardından onu Samsung takip ediyor. Güney Koreli şirketin pazar payının ise yüzde 23.77 olduğu görülüyor.
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Listenin üçüncü sırasında ise yüzde 11.74 pazar payı ile Xiaomi yer alıyor. Çinli marka, son birkaç yıl içerisinde attığı adımlar ile Asya bir yana Avrupa kıtasında da ciddi bir popülerlik kazandı.

Verilere göre şubat ayında satılan telefonların yüzde 7.43‘ü, belirsiz bir markaya ait olarak kayıtlara geçti. Bu durum, kaçak ya da resmi kayıtlara geçirilmemiş telefon satışlarını işaret ediyor. Listenin devamında ise yüzde 6.3 ile OPPO, yüzde 5.12 ile vivo, yüzde 3.98 ile Realme, yüzde 3.98 ile Huawei, yüzde 2.07 ile Motorola ve yüzde 1.51 ile Tecno markalarını da görüyoruz. Sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Şubat 2024 itibariyle en çok satan akıllı telefon markaları şu şekilde sıralandı:

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