En çok normal doğum yaptıran doktora ödül

Zonguldak bölgesinde sezaryenle doğum oranı en düşük olan doktora ödül verildi. Ancak Dr. İsa Şükrü Öz’ün babasının rahatsızlığı sebebiyle Afyonkarahisar’a atanması üzerine ödül Afyonkarahisar’a gönderildi.

Sağlık Bakanlığı’nın sezaryenle doğumu azaltıp normal doğuma teşvik etme kampanyaları Zonguldak’ta büyük ilgi gördü. İki yıl önce Zonguldak’a atanan kadın doğum uzmanı Dr. İsa Şükrü Öz, bakanlığın kampanyası doğrultusunda ödül aldı.

Dr. İsa Şükrü Öz, il genelinde en düşük sezaryenle doğum en fazla sayıda ise normal ve epidural (prenses) doğum yaptırması sebebiyle ödüle layık görüldü. Görev yaptığı Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde başarılı hizmetleriyle adından söz ettiren Öz, normal doğumla çocuklarını dünyaya getiren ebeveynlerin de takdirini kazandı.

Babasının rahatsızlığı sebebiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne atanan Dr. İsa Şükrü Öz, ödül törenine katılamadı. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ödül, Dr. İsa Şükrü Öz’e ulaştırılmak üzere Afyonkarahisar’a gönderildi.

Normal doğumun önemi

Uzmanlar, anne adayında herhangi bir engel olmaması halinde normal doğuma teşvik edilmesi gerektiğini vurguluyor. Normal doğumda içgüdüsel doğal bir sürecin gerçekleştiği belirtiliyor. Gerçek bir "doğum" eylemi yaşanmadığı için bebekte solunum sıkıntısı gibi bazı problemler sezaryende daha sık görüldüğü belirtiliyor, Hiçbir gerekçe yokken sadece isteğe bağlı sezaryen normal doğumdan daha sağlıklı olmadığı ifade ediliyor. Sezaryen ile normal doğum arasındaki farklar da şöyle belirtiliyor:

“Büyük bir karın ameliyatı ile gerçekleşen bir doğumun normal yolla bir kaç dikişle gerçekleşen bir doğumdan daha sağlıklı olması zaten beklenemez. Bilimsel veriler de bu yöndedir. Bir gerekçe varsa yani anne ve bebek sağlığını tehlikeye sokacak bir durum varsa veya normal doğum mümkün değilse bu durumda sezaryen faydalıdır. Sezaryen için bir gerekçe olmadığı durumlarda annenin normal doğum yapması hem kendisi hem bebek açısından daha sağlıklıdır. Türkiye’de sezaryen oranlarındaki aşırı artış anne ve bebek sağlığı açısından sakıncalı boyutlara ulaştığı için bu oranın düşürülmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından çeşitli uygulamalar başlatılmıştır.Bu bağlamda anne adaylarına eğitimler, bilgilendirici kampanyalar, doğumda ebelerin rollerinin arttırılması vb. planlanmaktadır.”