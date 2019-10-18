En çok iş ilanı ‘bilişim sektörü’nde

Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net’in, istihdam piyasasının nabzını tuttuğu İstihdam Endeksi’nin Eylül 2019 sonuçları açıklandı. Bir iş gününde yayınlanan yeni iş ilanlarının aylık ortalaması incelendiğinde; eylül ayında ağustos ayına göre yüzde 6, Eylül 2018’e göre yüzde 8 artış yakalandığı görüldü. Kariyer.net’in, her ay gerçekleşen milyonlarca iş başvurusu ve yayınlanan binlerce ilandan yola çıkarak ortaya koyduğu İstihdam Endeksi’nin eylül sonuçları, eylül ayıyla birlikte hemen hemen her sektörde yeni iş fırsatları açısından hareketlilik yaşandığını gösterdi. Endeks verilerine göre, eylül ayında en çok iş ilanı yayınlanan sektör; geçtiğimiz aya göre yüzde 16, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 26 artış gösteren “Bilişim sektörü” oldu. Eylül ayında yayınlanan yeni iş ilanı sayılarında geçen aya göre en fazla artış yakalayan sektörler sıralamasında ise ilk sırayı yüzde 23 artış ile Finans – Ekonomi aldı. Bu sektörü sırasıyla Otomotiv (yüzde 19), Sağlık (yüzde 18) ve Bilişim (yüzde 16) sektörleri takip etti.