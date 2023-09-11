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Ekonomi En çok bu ülkeye satıyoruz! Kafesten çıktı tüm dünyaya yayıldı
Ekonomi

En çok bu ülkeye satıyoruz! Kafesten çıktı tüm dünyaya yayıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-11 17:34:00 - 2023-09-11 17:34:18
En çok bu ülkeye satıyoruz! Kafesten çıktı tüm dünyaya yayıldı

Karadeniz'deki kafeslerde yetiştirilen Türk somonu 5 yılda 10 katlık ihracat artışı yaşarken ülkeye döviz girdisi sağlamaya devam ediyor. Peki Türk somonunu en çok hangi ülkeye satıyoruz? İşte cevabı:

 Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Karadeniz'deki kafeslerde yetiştirilen Türk somonunun Trabzon'dan ihracatının 2018'de başlatıldığını hatırlatırken Türk somonunun o dönem 1000 ton olan ihracatının 5 yılda 10 kat artırılarak 2023'ün 8 ayında 10 bin 415 tona ulaştırıldığını vurguladı. Gürdoğan, "Aynı dönemde elde edilen döviz girdisi ise yüzde 968 artışla 6 milyon 265 bin 126 dolardan 66 milyon 910 bin 71 dolara ulaştırıldı." dedi.

İkinci sıraya oturdu

Gürdoğan, Trabzon'un, Türk somonu ihracatında Muğla'dan sonra ikinci sırada yer aldığını belirterek, "Üçüncü sırada ise Rize bulunmaktadır. Ülkemizden 19 ilden Türk somonu ihracatı yapılmaktadır. Türk somonunun yüzde 80'lik kısmı Trabzon ve Rize sınırlarında denizde kurulu kafeslerde yetiştirilmektedir." diye konuştu.
İhracatın yüzde 28'lik kısmını tek başına Trabzon'un gerçekleştirdiğine dikkati çeken Gürdoğan, kentten 11 ülkeye Türk somonu satıldığını kaydetti.

En çok nereye satılıyor?

Gürdoğan, ihracatın yüzde 65'lik kısmının Rusya Federasyonu'na yapıldığını, ikinci sırada Vietnam, üçüncü sırada ise Tayland'ın geldiğini söyledi.Türk somonu ihracatında yaşanan sorunları aktaran Gürdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Türk somonuna yurt dışı pazarlardan yoğun talep olmasından dolayı yetiştirilen ürünlerin tamamı ihraç ediliyor. Yeni üretim alanlarının objektif kriterlere göre ihracatçıya tahsisinin yapılmaması nedeniyle ihracatçı talebi karşılamakta sorun yaşamaktadır. Denizlerdeki uygun alanların ivedilikle sektörde yıllarca faaliyet gösteren ve üretim tesisi bulunan ihracatçılarımıza tahsis edilmesi gerekmektedir."
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