En büyük öğretmen eğitimi çalışması 2021’de bitecek

“Büyük fotoğrafa baktığımda gördüğüm şey; Türk eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz. Bu çok önemli” diyen Selçuk, “Öğretmenlerimiz, ‘V-fabrika’ uygulaması ile beraber kod yazmak, öğrencilere etkileşimli ortamlar sunmak, ödevler hazırlamak, paylaşmak gibi pek çok işlevi çok rahatlıkla yürütebilecekler ve derslerini zenginleştirip yaptıkları eğitimi daha etkili hale getirebilecekler” ifadelerini kullandı.