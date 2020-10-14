En büyük öğretmen eğitimi çalışması 2021’de bitecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler için uzaktan eğitim süreçlerinde tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesine yönelik kurs programı hazırlandığını ve 2021 yılı içinde öğretmenlerin tamamının bu eğitimi almasını hedeflediklerini bildirdi.
“Büyük fotoğrafa baktığımda gördüğüm şey; Türk eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz. Bu çok önemli” diyen Selçuk, “Öğretmenlerimiz, ‘V-fabrika’ uygulaması ile beraber kod yazmak, öğrencilere etkileşimli ortamlar sunmak, ödevler hazırlamak, paylaşmak gibi pek çok işlevi çok rahatlıkla yürütebilecekler ve derslerini zenginleştirip yaptıkları eğitimi daha etkili hale getirebilecekler” ifadelerini kullandı.