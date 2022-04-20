En az 26'sı öldürüldü! Mehmetçiğin çelik pençesi PKK'yı kilitledi

Göksel Çağlav Ankara

Irak’ın kuzeyindeki terör kamplarının da bulunduğu Metina, Zap ve Avaşin-Basyan’da başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla devam ederken, harekatın ilk sonuçları da ortaya çıkmaya başladı. Bölgeye indirilen kara birlikleri, PKK’nın imha edilen sözde karargah, mağara, sığınak, tünel gibi yerlerde etkisiz hale getirilen teröristlerin tespitini ve ele geçirilen silah mühimmat ve yaşam malzemelerinin sayımını da yapıyor. Henüz kış uykusundan uyanmaya başlayan teröristler, Mehmetçikten hiç beklemediği bir anda ters istikametten uğradığı operasyonla parmağını dahi kıpırdatamadan ağır kayıplar verdi. Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin bölgeden kaçmak için girişimlerde bulunduğu ancak çembere alındıkları belirtiliyor. Milli Savunma Bakanlığı düne kadar en az 26 teröristin cesedini topladıklarını duyurdu.

İnsan kaynakları tükeniyor

Akit’e konuşan Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırma Merkezi (ASSAM) Başkan Yardımcısı emekli Albay Ersan Ergür, bölgenin oldukça sarp bir arazi yapısına sahip olduğunu, teröristlerin barınmaları için doğal mağara ve kaçış bağlantı koridorları bulunduğunu belirterek, “Örgütün imha edilen teröristlerin yerine koyacağı insani kaynakları da tükeniyor. Savaştıracak terörist bulmakta zorlanıyor. Bölgedeki terör unsurlarının kalıcı olarak sökülüp atılması için Irak ve Suriye’nin istikrarlı bir yönetime kavuşması gerekecek” dedi.

Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün akşam Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu’nun teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olduğunu duyurdu.