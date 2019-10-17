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Emzirme parası nasıl alınır? Süt parası emzirme ödeneği almak için nereye başvurulur?

Süt parası emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Ülkemizde çocuk sahibi olan ailelere yapılan birçok yardımdan biri olan emzirme ödeneği, SSK kapsamında çalışanlara kanunlar çerçevesinde sunulan bir haktır. Peki emzirme ödeneği şartları neler? Emzirme ödeneği almak için nereye başvurulur? Başvuru için gerekli belgeler nelerdir? İşte süt parası başvuru haberine ilişkin detaylar.

17 Ekim 2019 Perşembe 13:25
Emzirme parası nasıl alınır? Süt parası emzirme ödeneği almak için nereye başvurulur?

Süt parası emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Ülkemizde çocuk sahibi olan ailelere yapılan birçok yardımdan biri olan emzirme ödeneği, SSK kapsamında çalışanlara kanunlar çerçevesinde sunulan bir haktır. Peki emzirme ödeneği şartları neler? Emzirme ödeneği almak için nereye başvurulur? Başvuru için gerekli belgeler nelerdir? İşte süt parası başvuru haberine ilişkin detaylar.

Halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 16. maddesinde düzenlenen hükümler doğrultusunda verilmektedir. 

Süt parası emzirme ödeneği kimlere verilir?

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödenir.

Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/a’lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b’li) çalışan sigortalının yararlanabildiği bir ödeme türü olup, kamu görevlisi olan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeme yapılmakta olup bu kişilere emzirme ödeneği ödenmez.

Emzirme ödeneği şartları neler?

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için;

- Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

- Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,

- Doğumun canlı gerçekleşmiş olması şarttır. 

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.  2019 yılı için emzirme ödeneği 180,00 TL olarak belirlenmiştir.

Emzirme ödeneğinin talep edilmesinde hak düşürücü süre, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

Emzirme ödeneği almak için nereye başvurulur? Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların ödeneklerini almaları için Kuruma talep dilekçesi verme şartı kaldırılmıştır. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödenmektedir.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 13:25
  1. Emzirme parası nasıl alınır?
  2. Süt parası emzirme ödeneği almak için nereye başvurulur?
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