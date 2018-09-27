THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Emzirme döneminde hangi besinleri tüketmek gerekiyor?

Emzirme döneminde hangi besinleri tüketmek gerekiyor? İşte anne sütünü arttırmaya yardımcı olacak besinler...

27 Eylül 2018 Perşembe 23:50
Emzirme döneminde hangi besinleri tüketmek gerekiyor?

SU

Normalde herkesin günde 2-2,5 litre kadar su tüketmesi gerekiyor. Ancak emziren annelerin bu miktarı 3 litreye çıkarması önemli. Vücudun susuz kalması süt üretimini de olumsuz etkiler, bu nedenle her gün 3 litre -yaklaşık 10-12 bardak- su içtiğinizden emin olun.

YEŞİL YAPRAKLILAR

Ispanak, ısırgan, karalahana, kırmızı pancar gibi koyu yeşil yaprakları olan sebzeler, içerdikleri vitaminler ve mineraller sayesinde emzirirken ihtiyaç duyulan ekstra kaloriyi sağlıklı bir şekilde almanıza yardımcı olur. Ayrıca içeriğindeki fitoöstrojenler de süt salgılamak için ihtiyaç duyduğunuz hormonları üretmenize yardımcı olur. Bu nedenle ne kadar çok yeşil sebze, o kadar süt!

Yeşil yapraklı sebzeleri çiğ ya da az haşlanmış şekilde tükettiğinizde onlardan daha fazla faydalanabileceğinizi unutmayın.

YULAF

Kolesterolü düşüren ve kan basıncını düzenleyen yulaf, süt artırmada da etkili. Ayrıca rahatlatan ve enerjinizi yükselten bir besin olması özelliğiyle de stresli olmadığınızda salgılayabildiğiniz hormonların salgılanmasına izin vermiş olur. Oksitosin, prolaktin gibi süt üretiminde anahtar rol oynayan bu hormonlar, siz rahatladığınızda çok daha iyi salgılanabilirler.

HAVUÇ

Yeşil sebzeler gibi fitoöstrojen içeren havuç, aynı zamanda beta karoten ve A vitamini yönünden de zengin.

İster çiğ olarak salatanıza katın, ister atıştırmalık olarak tüketin, isterseniz de suyunu sıkıp için. Her halükarda havuç, emzirirken ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi ve vitamini sağlamanızda etkili olacak ve sütünüzün de kalitesini artıracaktır.

HUMUS

Nohut, tahin, sarımsak, zeytinyağı ve limon ile hazırlanan humus, emziren bir annenin ihtiyaç duyduğu neredeyse bütün besinleri içeriyor! Protein açısından zengin olan humus, süt üretimine de yardımcı oluyor.

KAYISI, İNCİR, HURMA

Tazesini ya da kurutulmuşunu tüketebileceğiniz bu meyveler, bilinen en iyi süt artırıcı (galactagogue) besinlerden birkaçıdır. Bol miktarda lif, potasyum ve kalsiyum içerirler, A ve C vitamini bakımından zengindirler. Kayısı ayrıca triptofan denilen ve süt üretimi sağlayan prolaktin hormonunu tetikleyen bir madde de içerirler.

SOMON BALIĞI

Bol bol omega-3 içeren somon balığı, doğrudan süt üretimi sağlamasa da, annelerin beslenmesini çok iyi destekliyor ve süt üretimini sağlayan hormonları salgılamaya yardımcı oluyor.

REZENE

Fitoöstrojenler içeren rezene, süt üretimini artırmaya yardımcı olan en iyi bitkilerden biri. Taze rezene yapraklarını yemeklerinize, salatanıza ekleyebilir, kurutulmuş rezene tohumlarını da kaynamış suda demleyerek çay şeklinde içebilirsiniz. Rezenenin en iyi faydalarından biri de, süte karışarak bebeğe de geçmesi ve annede olduğu kadar, bebekte de sindirim sorunlarına iyi gelmesidir. Rezenenin kardeş bitkisi sayılan dereotu da taze olarak tüketildiğinde süt arttırmaya yardımcı olur.

SUSAM

Kalsiyum yönünden zengin olan susam, süt üretimini artırıyor.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 23:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım'dan 'af' açıklaması: Şekil verilip yol alınabilir
    1. Binali Yıldırım'dan 'af' açıklaması:..
    2. Teknoloji bağımlılığı evlilikleri..
    3. Diş ağrısı için doğal çözümler
    4. Kulak tıkanıklığı neden olur?
    5. Lavanta çayının sağlığa 7 etkisi
    6. Önce emekli ettiler, sonra 'pardon'..
    7. Yoğun bakımda akrep paniği!
    8. Göz şişkinliği nasıl geçer?
    9. Araç tutması nasıl önlenir?
    10. Barcelona armasını değiştiriyor!
    11. Emzirme döneminde hangi besinleri..
    12. Bu besinler kansızlığa iyi geliyor
    13. Armudun faydaları nelerdir?
    14. Samsun Valisi'nden 'Samsung'a çağrı!..
    15. WhatsApp'ın kurucusu: Kullanıcılarımın..
    16. Rusya'dan 'İsrail' açıklaması:..
    17. DEAŞ propagandası yapmıştı! Karar..
    18. Fenerbahçe maçında forma krizi çıktı
    19. Galatasaray'dan deplasman tribünü..
    20. Alkollü sürücü polis memuruna çarptı
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür