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Emzirilen bebeğin zeka düzeyi artıyor

Emziren anne ise kanser riskinden kurtuluyor...

25 Aralık 2018 Salı 10:32
Emzirilen bebeğin zeka düzeyi artıyor


Çünki emzirme, sadece bebek için değil emziren anne için de çok faydalııdır. Çocuk doğurma ve emzirme, yumurtalık ve meme kanseri riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Emzirme süresi arttıkça kanser riski düşmektedir.

Çünkü, yeni doğan bir bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan her besini tek başına sağlayabilen, gelecekteki okul başarısını bile olumlu etkileyebilen mucizevi bir besindir anne sütü.. Aynı zamanda en doğal, en taze, en ekonomik besindir.

Hastalıklardan koruyucu antikorlar içerir, bebeğin orta kulak iltihabı, solunum yolu enfeksiyonları, ishal, gaz ağrıları vb. hastalıklara karşı direnç kazanmasını sağlar.

Bugün, anne sütüyle beslenen bebeklerin zeka düzeylerinin, mamayla beslenenlere göre 8 puan daha yüksek olduğu ve çocukların derslerinde daha başarılı oldukları belgelenmiştir

Anne sütü alan bebeklerde kansızlık daha az görülür.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 10:32
  1. emzirme
  2. emzirmenin faydaları
  3. anne sütünün faydaları

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