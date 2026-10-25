Emziren anneye küflü ürün! 52 bin 800 TL ceza kesildi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir fırından satın alınan peynirli ürünlerin küflü çıkması üzerine yapılan ihbar, resmî denetimi beraberinde getirdi. İşletmede eksiklikler tespit edilirken idari yaptırım süreci başlatıldı.

Olay, 21 Ekim 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi.

PEYNİRLİ ÜRÜNLERİN KÜFLÜ OLDUĞUNU FARK ETTİ

İddiaya göre 23 yaşındaki B.K., bir fırından peynirli ürünler satın aldı. Ürünleri kontrol ettiğinde küflü olduklarını fark eden genç kadın duruma tepki gösterdi.

Emziren anne olduğunu belirten B.K., tüketmesi halinde hem kendisinin hem de bebeğinin sağlığının etkilenebileceği endişesini yaşadığını söyledi.

“BEBEĞİME BİR ŞEY OLSAYDI HESABINI KİM VERECEKTİ?”

B.K., ürünleri iade etmek için işletmeye gittiğini ve yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetmek istediğini, ancak görüntü almasının engellendiğini ileri sürdü.

Reyondaki ürünlerin ne zamandır satışta olduğunu sorduğunu belirten B.K., çalışanların ürünlerin günlük olduğunu söylediğini aktardı. Genç kadın, kendisine ayrıca “Almasaydın o zaman” şeklinde karşılık verildiğini öne sürdü.

Yaşadığı endişeyi, “Bebeğime bir şey olsaydı hesabını kim verecekti?” sözleriyle dile getiren B.K., gıda denetimlerinin artırılmasını istedi.

SOSYAL MEDYADAKİ İHBARIN ARDINDAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

B.K.’nin sosyal medya üzerinden yaptığı ihbar üzerine Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri 22 Ekim’de söz konusu işletmede resmî denetim gerçekleştirdi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yapılan kontrolde eksiklikler tespit edildiğini ve işletme hakkında idari yaptırım sürecinin başlatıldığını açıkladı.

52 BİN 800 TL PARA CEZASI

Denetimin ardından işletmeye 52 bin 800 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Yaşanan olay, vatandaşların satın aldıkları ürünlerde son tüketim tarihi kadar ürünlerin görünümü, kokusu ve saklama koşullarına da dikkat etmesinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.