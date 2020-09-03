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Ekonomi Emsan'dan ömür boyu garantili tencere seti
Ekonomi

Emsan'dan ömür boyu garantili tencere seti

Yeniakit Publisher
2020-09-03 14:39:50 -
Emsan'dan ömür boyu garantili tencere seti

İSTANBUL (AA) - Emsan, "Her Zaman, En İyisi, En Uygun Fiyata" anlayışıyla hazırladığı seçkin koleksiyonlarına eklediği Karya 8 parça paslanmaz çelik tencere seti ile mutfaklarda ömür boyu sağlıklı ve lezzetli yemek pişirmeyi garanti altına alıyor.

Emsan'dan yapılan açıklamaya göre, kadınların mutfaktaki "yol arkadaşı" Emsan, sunduğu koleksiyonları her geçen gün genişleterek mutfaklara yeni yıldızlar kazandırıyor. Bu kapsamda, geçen sezon stokları hızla tükenen Karya 8 parça paslanmaz çelik tencere setini yeniden tüketicilerle buluşturuyor. Düz silindirik ve yarı mat paslanmaz çelik gövdesiyle modern bir tasarıma sahip olan Karya 8 parça paslanmaz çelik tencere seti, marifetini dayanıklı gövdesinden alıyor. Ömür boyu kullanım garantisi veren set, çeliğin gücüyle mutfakları bir ömür sürecek sağlıklı ve lezzetli yemeklerle buluşturacak.


- Tüketicilerden tam not aldı


18 cm 2 litrelik derin tencere, 20 cm 3 litrelik derin tencere, 22 cm 4,5 litrelik derin tencere ve 24 cm 3,7 litrelik pilav tencere ile cam kapaklarından oluşan Karya 8 parça paslanmaz çelik tencere seti, geniş tutma sapları ve pişme esnasında yemeğin görülmesini sağlayan cam kapaklarıyla kullanım kolaylığı sağlıyor. Emsan, geçen sezon tüketicilerden tam not alan set ile bir kez daha yemeklere, "iyi ve sağlıklı yaşam" imzasını atıyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilir özelliğe sahip, indüksiyon dahil tüm ocaklarda kullanıma uygun olan set, tüm Emsan mağazalarında ve emsan.com.tr’de 999 lira yerine 769,99 liradan satışa sunuluyor.

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