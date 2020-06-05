Emrullah İşler: Hafter’i destekleyen dış güçler boşa düşmüştür

Libya’da yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler, “Türkiye’nin müttefiki Ulusal Mutabakat Hükümetinin elde ettiği askeri başarılar, Hafter saflarında dağılmalara neden olmuş, Hafter’i destekleyen dış güçler boşa düşmüştür.” Dedi.

İşler’in açıklamalırı şöyle:

Türkiye’nin Libya’da takip ettiği ilkeli ve onurlu politika ve Libya devleti ve halkının darbeci Hafter karşısındaki tarihi mücadelesi sonuçlarını vermiş, Libya’nın başkentine yönelik güvenlik tehdidi bertaraf edilmiştir.

Türkiye’nin müttefiki Ulusal Mutabakat Hükümetinin elde ettiği askeri başarılar, Hafter saflarında dağılmalara neden olmuş, Hafter’i destekleyen dış güçler boşa düşmüştür.

Libya’da sivil ve demokratik zeminde kapsayıcı bir siyasi çözüme her gün biraz daha yaklaşılmaktadır. Libya çok yakında sivil ve demokratik bir ülke olarak güçlü temeller üzerine inşa edilecektir. Libya’yı kana bulayan darbecilerin Libya’nın geleceğinde yeri olmayacaktır.

Hafter üzerinden Libya’da askeri yönetim kurmak isteyenlerin ümitleri tükenmiştir. Bu güçler Libya halkının azim ve kararlılığına teslim olacaktır. Onlar hakkında kararı Libya halkı ve devleti verecektir.