  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Emre Sakçı'dan Uluslararası Yüzme Ligi'nde 2 birincilik daha
Spor

Emre Sakçı'dan Uluslararası Yüzme Ligi'nde 2 birincilik daha

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:28:59 -
Emre Sakçı'dan Uluslararası Yüzme Ligi'nde 2 birincilik daha

ANKARA (AA) - Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 4. ayağındaki erkekler 100 metre kurbağalama ve 50 metre kurbağalama skins yarışlarında birinci oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda dün 50 metre kurbağalamada birincilik elde eden 22 yaşındaki yüzücü, aynı disiplindeki 100 metre yarışmasını da ilk sırada bitirdi. Emre, 57.17 saniyelik derecesiyle Alman Marco Koch'un 0.09 saniye önünde podyumun zirvesine çıktı.

Milli yüzücü, eleme usulü yapılan 50 metre kurbağalama skins yarışlarında da ilk sırayı aldı. Emre, 25.73'lük derecesiyle finalde yarıştığı ABD'li Caeleb Dressel'a 0.47 saniye fark attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama
Siyaset

Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama

CHP Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, terör örgütü PKK'yı aklamaya çalıştı. Twitter hesabından paylaşım yapan CHP'..
Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı
Gündem

Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı

Yerli ve milli İHA ve SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tele1 TV'de yer alan Bayraktar TB2 İHA'larla ilgili iddiaya c..
Yine duvara tosladılar! 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan solcuları taca atan sözler
Gündem

Yine duvara tosladılar! 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan solcuları taca atan sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la arasında 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyalogları yaşanan esnaftan açıklama geldi. Esnaf, "Mecazi olarak kulland..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay