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Spor Emre Sakçı Kimdir?
Spor

Emre Sakçı Kimdir?

Hüseyin Emre Sakçı, 15 Kasım 1997 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Yüzmeye 3 yaşında başlayan Emre, 15 yaşında A Milliler’e seçildi. 2005 yılında ilk kez Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü'nde lisanslı yüzücü olarak yüzmeye başlayan 22 yaşındaki milli yüzücü, 2010 yılından beri Sarı-Lacivertlilerin Spor Kulübü'nde görev alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 16:07:00 - 2021-07-24 16:17:25
Emre Sakçı Kimdir?

Hüseyin Emre Sakçı, 15 Kasım 1997 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Yüzmeye 3 yaşında başlayan Emre, 15 yaşında A Milliler’e seçildi. 2005 yılında ilk kez Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü'nde lisanslı yüzücü olarak yüzmeye başlayan 22 yaşındaki milli yüzücü, 2010 yılından beri Sarı-Lacivertlilerin Spor Kulübü'nde görev alıyor.
Sakçı, 2015 yılında Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50m kurbağalama seçmelerinde 26.67'lik derecesiyle gençler dünya rekoru kırarak erkeklerde tüm yaş gruplarında dünya rekoru kıran ilk Türk sporcu oldu. 2018 yılında Çin'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50m kurbağalama kategorisinde 25.89'luk derecesiyle dünya beşinciliği elde etti, 2019 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası 50m. kurbağalamada gümüş madalya kazandı.

Yılın en iyi çıkış yapan erkek yüzücüsü: Emre Sakçı

 

Dünyanın en prestijli yüzme internet sitelerinden "SwimSwam" tarafından verilen 2020 Swammy Ödülleri sahiplerini buldu. Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde kısa kulvar Avrupa rekorları kıran ve birçok yarış kazanan Emre Sakçı, "Yılın en iyi çıkış yapan erkek yüzücüsü" ödülüne layık görüldü.
2020 Swammy Ödülleri'nde ulusal gelişim ödülünün sahibi de Türkiye olmuştu.
2020 yılında, Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle erkekler kısa kulvar 50 metre kurbağalamada birinci oldu ve Türkiye rekorunu kırdı. Ardından erkekler 100 metre kurbağalamada da 56.62'lik derecesiyle üçüncülük elde etti.
2020 yılında Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle erkekler 50 metre kurbağalama tarihinde dünyanın en iyi performansını sergileyen 9. sporcu ünvanını aldı.

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