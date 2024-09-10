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Spor Emre Mor'un yeni adresi belli oldu!
Spor

Emre Mor'un yeni adresi belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-09-10 11:17:00 -
Emre Mor'un yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Emre Mor, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin büyük ölçüde belli olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Emre Mor'a Süper Lig'de talip çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre Hatayspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, Emre Mor'u kadrosunda görmek istiyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe ile masaya oturan Hatayspor, Emre Mor transferi için büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Emre Mor'u bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanan Hatayspor, futbolcu onayı verdiği an imzayı attıracak.

Emre Mor, Fenerbahçe kariyerinde 49 maça çıktı.

27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

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