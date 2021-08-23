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Spor Emre Mor transfer | Emre Mor hangi takımla anlaştı?
Spor

Emre Mor transfer | Emre Mor hangi takımla anlaştı?

Emre Mor transferi son durum | Celta Vigo forması giyen Emre Mor, Süper Lig'e döndü. Peki, Emre Mor hangi takımla anlaştı?

Yeniakit Publisher
2021-08-23 09:26:00 -
Emre Mor transfer | Emre Mor hangi takımla anlaştı?

İspanyol medyası, milli futbolcu Emre Mor'un Süper Lig'e döndüğünü ileri sürdü.

Emre Mor transfer | Emre Mor hangi takımla anlaştı?

İspanyol medyasında yer alan iddiaya göre Celta Vigo forması giyen Emre Mor'un Fatih Karagümrük ile anlaştığı ileri sürüldü. Karagümrük'ün milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtildi.

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