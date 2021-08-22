Emre Mor Süper Lig ekibiyle anlaştı

Danimarka'nın Nordsjaelland kulübünde parladıktan sonra Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor Alman devinde beklentileri karşılayamamış ve Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu.

2019-2020 sezonunun başında önce Galatasaray'a devre arasında da Olympiakos'a kiralanan genç futbolcu yine hayal kırıklığına neden olan bir performansla Celta Vigo'ya geri dönmüştü.

İspanyol AS'ın haberine göre Fatih Karagümrük, Emre Mor'un transferini tamamlamak üzere. Haberde oyuncunun ücretinin yarısını Celta Vigo diğer yarısını ise Fatih Karagümrük'ün karşılayacağı bilgisine yer verildi.

Ayrıca Emre Mor'un önümüzdeki günlerde İstanbul'da olabileceği de belirtildi.

Mor, daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor'a önerilmiş ancak kulüp yönetimleri reddetmişti