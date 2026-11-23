Milli futbolcu Emre Mor, sağlık sorunları nedeniyle profesyonel futbol kariyerine geçici olarak ara verme kararı aldı. Hollanda Eredivisie ekibi NEC Nijmegen, 29 yaşındaki oyuncunun sağlığına ve kişisel iyiliğine odaklanmak amacıyla kariyerine ara vereceğini duyurdu; kulüp açıklamasında yolların karşılıklı anlaşma sonucunda ayrıldığı belirtildi.

Emre Mor, geçen yaz Fenerbahçe'den NEC Nijmegen'e transfer edilmişti.

Kararını sanal medya hesabından açıkladı

Emre Mor, ara verme kararını sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. "Küçüklüğümden beri tek bir hayalim vardı: Profesyonel futbolcu olmak" diyen milli oyuncu, bu hayali yaşamanın kendisi için her şey demek olduğunu ve çok sevdiği bu spor için her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade etti.

Son dönemde sağlığıyla ilgili bazı zorluklar yaşadığını aktaran Emre Mor, "Artık vücudumu dinlemem, sınırlarımı kabul etmem ve sağlığımı ön planda tutmam gereken bir noktaya geldim. Bu nedenle profesyonel futbola geçici olarak ara verme ve kendime odaklanma yönünde zor bir karar aldım" dedi. Milli futbolcu paylaşımını, "Futbola olan sevgim hiçbir zaman değişmeyecek. Geleceğin bana neler getirebileceği konusunda umudumu koruyorum" sözleriyle tamamladı.

Aalbers: İnsan sağlığı her zaman önceliklidir

NEC Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers, geçen yaz birbirlerine yardımcı olmak ve oyuncunun yeteneğini NEC formasıyla gösterebilmesine fırsat vermek amacıyla birlikte yola çıktıklarını söyledi. Aalbers, "Emre, şu anda arzu ettiği katkıyı sağlayabilecek durumda olmadığını belirtti. Bunu karşılıklı anlayış içerisinde değerlendirdik ve her iki taraf için de en doğru yolun bu olduğu sonucuna vardık. İnsan sağlığı her zaman önceliklidir" ifadelerini kullandı. Teknik direktör, Emre'ye bu süreçte güç ve geleceği için en iyi dileklerini ilettiklerini de söyledi.

Emre Mor, bu sezon NEC Nijmegen formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydetti. Milli oyuncu tek golünü, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Olympiakos ile oynanan maçın uzatma dakikalarında atmıştı.