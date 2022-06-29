Emre Mor Fenerbahçe'de mi? Emre Mor hangi takımlarda oynadı?

Karagümrük'te 29 maça çıkan yıldız kanat oyuncusu, 6 gol, 4 asistle skora katkı sağladı. Emre Mor (d. 24 Temmuz 1997; Brønshøj, Danimarka) Danimarka'da yetişmiş Türk futbolcudur. 2022-23 sezonundan itibaren Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giyecektir.

Emre Mor, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Brønshøj mahallesinde Türk baba ve Arnavut anneden dünyaya geldi ve büyüdü. Baba tarafından aslen Uşak ili Sivaslı ilçesi'nin Tatar kasabasındandır. Emre Mor Galatasaray'ın destekçisidir.

Mor, Danca ve İngilizce biliyor fakat Türkçe bilmemektedir. Mor, futbola 4 yaşında Brønshøj Boldklub'te başladı ve daha sonra U-19 takımına kadar yükseldiği Lyngby'ya transfer oldu. 2014 yılında Fransa takımlarından Saint-Étienne tarafından denenen futbolcu, Ocak 2015'te FC Nordsjælland'a transfer oldu.

7 Haziran 2016 tarihinde 9.75 milyon € bonservis bedeliyle Borussia Dortmund kulübüne transfer olmuştur.[6] Borussia Dortmund takımındaki ilk golünü 17 Eylül 2016 tarihinde Darmstadt kulübüne karşı atmıştır.

29 Ağustos 2017'de Mor, İspanyol kulübü Celta Vigo ile anlaştı. 2019 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la 1 seneliğine kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Emre Mor devre arası transfer sezonunun son gününde, 31 Ocak 2020 tarihinde Super League (Yunanistan) takımlarından Olimpiakos ile yarım sezon için sözleşme imzalayarak bu takıma kiralanmıştır. 1 sezonu kiralık geçirdikten sonra Celta Vigo'ya geri döndü. 2020-21 sezonundaki ilk lig maçına 12 Eylül'de çıktı. Celta Vigo'da yeniden ilk 11 oyuncusu oldu.

26 Ağustos 2021'de sezon sonuna kadar Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'e kiralandı. 29 Haziran 2022 tarihinde Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.