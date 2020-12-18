  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Emre Mor, Celta Vigo'da 6 hafta sonra golle döndü
Spor

Emre Mor, Celta Vigo'da 6 hafta sonra golle döndü

Yeniakit Publisher
2020-12-18 01:01:15 -
Emre Mor, Celta Vigo'da 6 hafta sonra golle döndü

MADRİD (AA) - İspanya futbol Kral Kupası 1. turunda Celta Vigo, 4. lig takımı Llanera'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederek bir üst tura çıkarken, sakatlığı sona eren Emre Mor 6 hafta sonra golle sahalara döndü.

Celta'da sağ omuz kemiğinden 5 Kasım'da sakatlık geçiren Emre, uzun süren tedavi sürecinin ardından son 5 gündür takımla antrenmanlara çıkıyordu. Llanera maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre, 60. dakikada takımının 3. golünü kaydetti. Emre, 63. dakikada yerini Iago Aspas'a bıraktı.

Celta Vigo'da forma giyen diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu ise ilk 11'de sahaya çıkarak karşılaşma sonuna kadar sahada kaldı.

Teknik direktör Eduardo Coudet'in 12 Kasım'da göreve gelmesiyle çıkış yakalayan ve art arda üçüncü maçında galibiyet alan Celta'nın, Llanera karşısında gollerini Lautaro de Leon (Dk. 41), Nolito (Dk. 54 ve Dk. 75), Emre Mor (Dk. 60), Hugo Mallo (Dk. 83) attı.

Celta, Kral Kupası'nda 2. tura çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kut’ül Amare dizisinin yıldızı, Uyanış: Büyük Selçuklu'ya katıldı! İlk fotoğraf geldi
Medya

Kut’ül Amare dizisinin yıldızı, Uyanış: Büyük Selçuklu'ya katıldı! İlk fotoğraf geldi

Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinde Mehmet karakterini oynayan İsmail Ege Şaşmaz, Uyanış: Büyük Selçuklu'da Faysal rolüyle seyircilerle buluşac..
Akbaşoğlu'ndan sert tepki: Kursaklarında bırakacağız
Teknoloji

Akbaşoğlu'ndan sert tepki: Kursaklarında bırakacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Altay Tankı'nın seri üretiminin Almanya'nın yükümlüklerini yerine getirmediği için gecik..
AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Gündem

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesi Belediye Başkanı AK Partili İsmail Akkaya, Gölcük Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Akka..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay