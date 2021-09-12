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Spor

Emre Kılınç'tan maç yorumu

Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Rumen futbolcu Cicaldau ve Emre Kılınç konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 23:44:00 -
Emre Kılınç'tan maç yorumu

Sarı-Kırmızılılar'ın Rumen futbolcusu Cicaldau karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki oyuncu, "Hagi ve Popescu, büyük efsaneler. Karşılaştırma yapmak için çok erken. Ben de kulüp için elimden gelenin en iyisini yapıp onlar gibi olmaya çalışacağım." diye konuştu.

Galatasaray adına maçın kahramanı olan Emre Kılınç, "Ayağıma bir darbe aldım, darbeden önce de zaten ağrıyordu. Sonrasında kötüleşti, devam edemedim. 2-0'dan 2-2 olunca insan daha da üzülüyor. Önemli olan 3 puan, 2-0'dan 2-2 yaptığımız için çok üzgünüz. İnşallah bunu telafi edeceğiz. 2 haftadır, 2-0 öndeyken 4 puan kaybettik." dedi.

Aslan'ın ABD'li oyuncusu DeAndre Yedlin, "İlk yarı iyiydik. Daha fazla konsantreydik, golleri de bulduk. Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında ders almamız gerekiyor." ifadelerini söyledi.

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