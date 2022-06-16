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Spor Emre Hoca'nın kararı şok etti: Başakşehir'de sürpriz ayrılık
Spor

Emre Hoca'nın kararı şok etti: Başakşehir'de sürpriz ayrılık

Emre Belözoğlu'nun listesi doğrultusunda transferler harekatını sürdüren Başakşehir'de iç transferde flaş bir karar alındı. Emre Belözoğlu'nun raporunda sözleşmesi sona eren ve devam edilmesi düşünülmeyen Fredrik Gulbrandsen ile yollar ayrılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 12:23:00 -
Emre Hoca'nın kararı şok etti: Başakşehir'de sürpriz ayrılık

Emre Belözoğlu'nun listesi doğrultusunda transferler harekatını sürdüren Başakşehir'de iç transferde flaş bir karar alındı. Emre Belözoğlu'nun raporunda sözleşmesi sona eren ve devam edilmesi düşünülmeyen Fredrik Gulbrandsen ile yollar ayrılıyor.

Akşam'ın haberine göre; Emre Belözoğlu yönetiminde ligi 4. sırada bitiren Başakşehir'de gözler transfere çevrildi. İstanbul ekibinde 3 sezondur forma giyen Fredrik Gulbrandsen ile yol ayrımına gelindi.

EMRE BELÖZOĞLU RAPORUNU VERDİ, YOLLAR AYRILIYOR

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve Szysz, Biglia, Alper Karaman ve Nzaba'yı kadrosuna katan Medipol Başakşehir'de iç transferde flaş bir ayrılık yaşanıyor. Emre Belözoğlu yönetiminde küme düşme hattından Avrupa yarışına tırmanan Başakşehir vedaya hazırlanıyor.

3 sezondur İstanbul ekibinin formasını giyen ve sözleşmesi sona eren Gulbrandsen ile yeni sözleşme yapılmayacak ve Norveçli oyuncuyla yollar ayrılacak. Emre Belözoğlu, kendisi için zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldı.

2019 yazında Salzburg takımından transfer edilen Fredrik Aasmundrud Gulbrandsen, Başakşehir formasıyla 99 maça çıkarken, 32 gol 18 asiste imza attı. 29 yaşındaki golcü oyuncu geçtiğimiz sezonu ise 5 gol 2 asistle tamamlamıştı.

 

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