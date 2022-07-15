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Spor Emre Demir Barcelona formasını sırtına geçirdi
Spor

Emre Demir Barcelona formasını sırtına geçirdi

Geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da tamamlayan Emre Demir, Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 15:34:00 -
Emre Demir Barcelona formasını sırtına geçirdi

Kayserispor’dan, Barcelona B takımına transfer olan Emre Demir, İspanyol ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Geride kalan sezon devre arasında Barcelona ile sözleşme yapan ve yarım sezonu Kayserispor’da geçiren Emre Demir, İspanya’ya giderek yeni takımının formasını giydi. Sağlık kontrolünden geçen ve ardından da 5 yıllık sözleşmeye imza atan Emre, kulüp televizyonuna ilk röportajını da verdi. İspanyol temsilcisine, "Merhaba Kules (Taraftar grubunun ismi). Burada olmaktan çok mutluyum" mesajı veren genç oyuncu, "Hayallerimi süsleyen takımdayım. Umarım bir gün bu forma ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarım" ifadelerini kullandı.

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