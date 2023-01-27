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Spor Emre Çolak'ın yeni takımı herkesi hayrete düşürdü!
Spor

Emre Çolak'ın yeni takımı herkesi hayrete düşürdü!

Kariyerinde Deportivo, Galatasaray, Hatayspor ve Başakşehir gibi dev kulüpler bulunan ve son olarak İzmir ekibi Göztepe'de forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Emre Çolak'ın yeni adresi herkesi şaşırttı. Çolak, İspanya 3. Lig ekibine transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 15:41:00 -
Emre Çolak'ın yeni takımı herkesi hayrete düşürdü!

Kariyerinde Deportivo, Galatasaray, Hatayspor ve Başakşehir gibi dev kulüpler bulunan ve son olarak İzmir ekibi Göztepe'de forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Emre Çolak'ın yeni adresi herkesi şaşırttı. Çolak, İspanya 3. Lig ekibine transfer oldu. 

Göztepe sonrası kulüpsüz kalmıştı! Emre Çolak'ın yeni takımı herkesi hayrete düşürdü... İspanya 3. Lig ekibine transfer oldu

Galatasaray altyapısından yetişerek Deportivo, Al-Wehda, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Başakşehir ve Göztepe gibi kulüplerde forma giyen Emre Çolak, son olarak forma giydiği Göztepe'den ayrılmasından bu yana herhangi bir kulüp ile anlaşmamıştı.

Bir süredir kulüpsüz olan 31 yaşındaki futbolcu, sürpriz bir transfere imza attı. Çolak, İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity'ye transfer oldu. Orta saha oyuncusu yeni kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray altyapısında futbol hayatına başlayan Emre Çolak, 2016/17 sezonunda Deportivo La Coruna'ya transfer oldu.

Sonrasında Al-Wehda, Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Başakşehir formalarını giyen 31 yaşındaki oyuncu, sezon başında Göztepe'yle anlaşmış, geçtiğimiz kasım ayında ise takımdan ayrılmıştı.

Bu sezon Göztepe ile 9 maçta süre alan Emre Çolak, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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