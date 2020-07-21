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Spor

Emre Çolak'ın takımı küme düştü

Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo, 3. lige düştü. Kulübüyle sözleşmesi sona eren Emre'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:22:00 -
Emre Çolak'ın takımı küme düştü

İspanya 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu son hafta maçları dün oynanmış ancak Fuenlabrada'nın 7 futbolcusunda Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Deportivo-Fuenlabrada karşılaşması ertelenmişti.

3. lige düşmesi kesinleşti

Oynanan karşılaşmalar sonunda ligde kalma mücadelesi veren diğer takımların kazanmasının ardından Deportivo'nun eksik olan maçını oynamadan matematiksel olarak 3. lige düşmesi kesinleşti.

Sözleşmesi sona eren Emre Çolak'ın takımdan ayrılması bekleniyor.

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