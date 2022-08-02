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Spor Emre Çolak, resmen Göztepe'de
Spor

Emre Çolak, resmen Göztepe'de

1. Lig ekiplerinden Göztepe, tecrübeli oyuncu Emre Çolak’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 08:09:00 -
Emre Çolak, resmen Göztepe'de

Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Yasin Öztekin'i kadrosuna katan İzmir ekibi, tecrübeli futbolcu Emre Çolak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu imzanın ardından Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe atkısı ile poz verdi. Sarı-kırmızılılardan transferle ilgili yapılan açıklamada, "1991 doğumlu orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Emre Çolak'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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