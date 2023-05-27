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Spor Emre Can'ın sözleri Dortmund taraftarını kızdıracak
Spor

Emre Can'ın sözleri Dortmund taraftarını kızdıracak

Yeniakit Publisher
2023-05-27 23:37:00 -
Emre Can'ın sözleri Dortmund taraftarını kızdıracak

Bundesliga'da şampiyonluğu son hafta Bayern Münih'e kaybeden Dortmund'da Emre Can'dan ilginç bir çıkış geldi.

Almanya Bundesliga'da şampiyonluğu ezeli rakibi Bayern Münih'e altın tepside sunan Dortmund'da Alman oyuncu Emre Can, değerlendirmelerde bulundu.

"Kimse takımı suçlayamaz"

29 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Çok yakındık, bizim için çok zor bir durum. Kimse takımı suçlayamaz, elimizden gelen her şeyi yaptık ama olmadı" ifadelerine yer verdi.

"Önümüzdeki sezon yine geleceğiz"

Sahaya lider çıkmasına rağmen maçı kaybetmeleri üzerine ise başarılı oyuncu, "Bu açıklanabilecek bir durum değil. Dortmund dünyanın en iyi taraftarlarına sahip, bunu bugün de görmüş olduk. 34 maç sonunda kim zirvedeyse o hak etmiştir. Önümüzdeki sezon yine geleceğiz" dedi.

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