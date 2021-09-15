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Spor Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu beğeni topladı! Ancak bir konu eleştirildi...
Spor

Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu beğeni topladı! Ancak bir konu eleştirildi...

Bayern Münih'in Barcelona'yı 3-0 mağlup ettiği maçta yorumcu olarak görev alan Emre Belözoğlu, teknik bilgisi ve yerinde yorumlarıyla beğeni topladı. Ancak Belözoğlu'nun Melih Gümüşbıçak'a sürekli 'Melih ağabey' diye hitap etmesi, kamuoyu tarafından deneyimsizliğe bağlı eksiklik olarak yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 10:13:00 -
Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu beğeni topladı! Ancak bir konu eleştirildi...

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Bayern Münih'in deplasmanda Barcelona'yı yendiği maç Acun Ilıcalı'nın kanalı Exxen'de yayınlandı. Mikrofonun başındaki Melih Gümüşbıçak'ın yorumcu partneri Emre Belözoğlu'ydu. Acun Ilıcalı, Belözoğlu'nun tek maçlığına böyle bir görev yaptığını ifade etti.

Skorer, Belözoğlu'nun maçta yaptığı yorumlara gelen tepkileri haberleştirdi. Emre Belözoğlu'nun, "VAR'ın başındaki insan, makine değil. VAR'a güveniyorum. Nagelsmann, her maça farklı taktikle hazırlanan bir hoca. İyi bir analizci. Münih oyuncu olsaydı, 3-4 oyuncudan birisi Lewandowski olurdu. Futbolcunun genci yaşlısı, yerlisi yok. İyisi kötüsü var. Yusuf Demir iyi yerlere gelecek. Rüştü abi ve Arda gibi. Dünya tarihinin en büyük oyuncusu Messi ayrıldı, hepimiz üzüldük" şeklindeki tespitlerine olumlu yorumlar yağdı.

Ancak Belözoğlu'nun, Melih Gümüşbıçak'a sürekli 'Melih ağabey' diye hitap etmesi, kamuoyu tarafından deneyimsizliğe bağlı eksiklik olarak yorumlandı.

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