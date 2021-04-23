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Spor Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması
Spor

Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, takımının iyi bir enerjiye sahip olduğunu ve şampiyonluk yolunda oyuncularına inandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 11:30:00 -
Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması

Şampiyonluk yolunda son ana kadar yarışacaklarını belirten Emre Belözoğlu, "Sonuna kadar bu yarışın içinde olmak istediğimizi her zaman söyledim, söylemeye de devam edeceğim. İyi bir takımımız var, oyunun da geliştiği yanlar var. Geliştireceğimiz anları da olacak. Takımıma inanıyorum, içerideki enerjiye güveniyorum. Biz sezon sonuna kadar inşallah mücadelenin içinde olacağız. İnancımız gerçekten çok yüksek." ifadelerini kullandı.

İstediği oyunu inşa etmek için ellerindeki zamanın yeterli olmadığını dile getiren Belözoğlu, şöyle devam etti,

"Fenerbahçe sezon boyunca ligin hali hazırda şampiyonluk adaylarından bir tanesiydi. Oyunsal anlamda ise mutlaka beklentiler biraz daha farklıydı, bunu ben de daha önce dile getirmiştim. Futbolumuzda bir gelişme var. Her şeyden önce enerjide ciddi bir pozitif gelişme görüyorum. Oyuncuların iştahı, arzusu, oynama isteği bunlar ciddi anlamda gelişti. Antrenmanlarımız biraz daha değişti. Ancak istediğim oyunun karşılığını tam aldım dersem bu doğru olmaz. Zaten elimizdeki mevcut zaman bir oyunu inşa etmek için yeterli süre değil ama oyunculara gösterdiğimizi sahada oyunun belli bölümlerinde net bir şekilde görebiliyorum ve bundan dolayı mutluyum. Daha üstüne koymamız gereken çok yer var. Kendimizi geliştirmemiz gereken, oyunda belli başlı kopmaların olduğu dakikalar var ve onları düzeltmemiz gerekiyor. Oyuncularımız bazı isteklerimizi ise beklediğimizden çok daha iyi yapıyorlar. Henüz tam oturmadı ama olumlu yönde geliştiğimizi düşünüyorum."

"Oyunun belli bölümlerinde görmek istediğim oyunu görüyorum"

Oynatmak istediği oyunu "Güçlü bir oyun" şeklinde tanımlayan 40 yaşındaki futbol adamı, "İstediğimiz, arzu ettiğimiz oynatmak istediğimiz oyun güçlü bir oyun ve oyuncular da bundan keyif alıyor. Bu oyunu doğru bir şekilde süreye yaymak lazım. Türkiye Ligi'ndeki her takım bir oyun oynamaya çalışıyor. Başındaki teknik adamların ekipleri var, kendileri çalışıyor, rakibi analiz ediyorlar. Bir maçtan önce herkesin kendine göre bir sistemi var. Sistematik çalışıyorlar, bizi analiz ediyorlar, biz onları analiz ediyoruz. Oyunun belli bölümlerinde görmek istediğim oyunu görüyorum ama bunu süre olarak yaymamız için biraz daha pratik etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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